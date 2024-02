Doppio impegno a Torino e Genova nel weekend per gli atleti e i tecnici della Ginnastica Riviera dei Fiori

I tecnici della sezione di trampolino elastico e artistica femminile della ‘Ginnastica riviera dei Fiori’ si sono ‘divisi’, domenica scorsa per seguire i propri ginnasti impegnati a Torino per la prima prova regionale di trampolino e a Genova per la prima prova del campionato regionale individuale livello LC.

Alla palestra Reale Società Ginnastica Torino, ricca di storia essendo la prima associazione sportiva fondata in Italia (ha compiuto 180 anni), si sono svolte le gare di trampolino gold e silver e quelle di minitrampolino e tumbling, nuova gara inserita nel programma tecnico nazionale dalla FederGinnastica.

La Ginnastica Riviera dei Fiori, unica società in Liguria a svolgere gare in questa sezione olimpica, grazie agli accordi tra i Comitati Regionali di Piemonte Valle d’Aosta e Liguria, ha potuto gareggiare a Torino potendo confrontarsi con atleti di altre società. Nella classifica unificata non sono mancate le soddisfazioni per i liguri, con un argento nel trampolino gold per Matilde Sappia nelle junior.

Nel silver, oro per Alice Dosio nelle senior, argento per Pietro Serini negli allievi 2 e bronzo per il giovanissimo (esordiente classe 2015) Lorenzo Gianforte.Bene anche Cioffi Giacomo,Samuele Lombardo, Falcidia Rebecca e Sofia Perotti. Nelle junior 1, 4 posto per Cecilia Carlo e 8 per Roberta Di Michele.La seconda prova è in programma a Milano in marzo, mentre a fine aprile ci sarà la terza tappa all’interno dell’evento Sanremo Gym Festival presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori.

Nelle prove di acrobatica al tumbling, oro per Pietro Serini (allievi 2), argento per Samuele Lombardo 5 Lorenzo Gianforte (allievi 1), al minitrampolino oro per Samuele Lombardo e bronzo per Lorenzo Gianforte (A1) argento per Pietro Serini, 4° posto per Rebecca Falcidia e 6a Sofia Perotti (A2). Quarto posto per Cecilia Carlo e 5° per Roberta Di Michele (J1).

Molto soddisfatti per questo esordio stagionale i tecnici Giulia Bellone, Damiano Giunta e Nicla Londri in questa occasione in veste di giudice di gara.

Sempre domenica, al palazzetto di Sant’Eusebio a Genova, si è svolta la prima prova del campionato individuale di ginnastica artistica femminile LC, con due nostre ginnaste in gara, entrambe sul podio della classifica assoluta (totale dei punteggi a trave, volteggio e suolo). Argento nelle senior per Camilla Longo e bronzo nelle junior per Alice Bovenzi. In campo gara era presente il tecnico Elisa Addiego felice per i podi ottenuti dalle sue ginnaste supportate dai ‘calorosi’ tifosi al seguito.

Sabato prossimo la sezione agonistica di artistica sarà nuovamente in gara a Genova con un nutrito numero di iscritte nei livelli LA ed LB, sempre prove individuali. Infine la ritmica, sabato scenderà in pedana presso il palazzetto dello sport di Manta (Cuneo), nel Trofeo Ritmica Europa. Anche in questa occasione saranno una trentina le ginnaste in gara, e per le nostre Gold sarà un utile test in vista della prima prova del campionato nazionale di serie C in programma il 24/25 febbraio a Biella.