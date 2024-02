Servizio Civile, prorogata la data di scadenza per presentare domanda a Ventimiglia, Sanremo e Taggia

Alla Caritas di Ventimiglia, Sanremo e Taggia sono disponibili 23 posti per il Servizio Civile Universale. La scadenza per la presentazione della domanda è stata prorogata al 22 febbraio alle 14. Possono candidarsi tutti i giovani dai 18 ai 28 anni. Il servizio dura 12 mesi e prevede un impegno di 25 ore settimanali (per 6 giorni alla settimana). Il contributo mensile è di 507,30 euro. Per informazioni è possibile chiamare il 3933461870 o scrivere a giovani@cascolto.org

Ecco i progetti:

- Una sola famiglia umana a Ventimiglia (10 posti): 8 posti presso la sede dell'OdV Caritas Intemelia (di cui 2 per giovani con bassa scolarizzazione); 2 posti presso l'Emporio Solidale dell'OdV Caritas Intemelia (di cui 1 per giovani con bassa scolarizzazione)

- Una sola famiglia umana a Sanremo (9 posti): 6 posti a Casa Papa Francesco con l'OdV Centro Ascolto Caritas Sanremo; 2 posti presso l'Emporio Solidale dell'OdV Centro Ascolto Caritas Sanremo (di cui 1 per giovani con bassa scolarizzazione); 1 posto presso la mensa dell'Associazione Il Primo Fiore

- Una sola famiglia umana a Taggia (4 posti): 4 posti presso la Casa Miracolo della Vita con l'Associazione Centro Aiuto alla Vita