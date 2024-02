Amaie Energia: i colori ed i profumi dei fiori del mercato dei fiori di Sanremo protagonisti al Festival

I colori ed i profumi di oltre 34 mila fiori e 5 quintali di verde ornamentale del Mercato dei Fiori di Sanremo sono stati protagonisti del Festival di Sanremo, dentro e fuori dal Teatro Ariston.

“La ‘macchina organizzativa’ del Mercato dei Fiori di Sanremo - commenta il Presidente di Amaie Energia Andrea Gorlero - si è attivata una ventina di giorni prima, con la selezione delle specie di fiori e verde ornamentale e dei colori da utilizzare sia per i bouquet, sia per le composizioni e allestimenti delle diverse location. In questa edizione sono stati utilizzati prevalentemente colori pastello; colori tenui e nuovi pantone sono stati protagonisti in particolare degli allestimenti della sala stampa dell’Ariston e quella di Casa Sanremo. I fiori più utilizzati in assoluto sono stati: i garofani, ben 10.900 steli nelle sue varianti, un prodotto storico del nostro territorio, a seguire l’anemone, con 10.500 steli e i ranuncoli, 8430 steli. Sono stati utilizzati anche strelizie, fiori e foglie, orchidee, calle, papaveri bocche di leone violaciocche e elleboro foetido. Per la mazzeria fiori di pesco e statice maristema. Nel verde ornamentale le vere ‘regine’ sono state ginestra e mimosa, a seguire l’eucaliptus, ruscus pittosporo, viburno macrophilla e gelsomino”.

“Mercato dei Fiori – prosegue - si è occupato dell’allestimento delle sale stampa, quella del Teatro Ariston e quella di Casa Sanremo, per le quali sono state fatte nuove composizioni tutti i giorni, dell’allestimento dell’Aristonello, del palco di Domenica In, ed ha realizzato durante la settimana del Festival circa 250 bouquet, che sono stati donati ai concorrenti e agli ospiti della kermesse canora. Per questo immenso lavoro, vogliamo ringraziare le due flower designer ‘storiche’ Jessica Tua e Sabina Di Mattia, che con la loro grande professionalità hanno realizzato delle vere e proprie opere d’arte. Un grazie particolare anche a Mario Garofalo, vincitore dell’ottava edizione del concorso Bouquet Festival di Sanremo, che ha contribuito a rendere i nostri fiori protagonisti di questa edizione del Festival di Sanremo e per la freschezza e l’originalità apportate alle composizioni. Inoltre, siamo soddisfatti anche dall’interesse dei media nei confronti del Mercato dei Fiori di Sanremo e di quella che è stata definita ‘la fabbrica dei bouquet’, un’attenzione che consolida ancora di più lo storico legame tra i fiori e la kermesse canora, che rappresenta una vetrina importante per le nostre eccellenze e per il Mercato dei Fiori di Sanremo, che è un punto di riferimento del settore floricolo a livello nazionale. Infine, un ringraziamento al Comune di Sanremo, che anche quest’anno ha confermato la fiducia nella nostra organizzazione”.