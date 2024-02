Roma si prepara ad ospitare la prima edizione degli Italian Gaming Awards

In questo 2024 la capitale sarà il palcoscenico per l'attesissimo evento degli Italian Gaming Awards, che quest'anno vede la luce nella sua prima edizione. La kermesse dedicata alla premiazione delle eccellenze italiane nel settore del gaming, si terrà il 18 e il 19 Aprile presso l'area congressi Spazio Novecento a Roma. La serata di premiazione rientra nella IGE – Italian Gaming Expo, la manifestazione annuale di informazione e approfondimento per tutto il comparto del gioco pubblico italiano.

Italian Gaming Awards: categorie di selezione e candidature

Intrattenimento, premiazioni e networking, sono le tre parole chiave dell'evento che porrà sotto i riflettori i protagonisti del mercato che sono distinti per risultati e attuazione delle migliori pratiche di successo. In questa sede verranno riconosciuti gli sforzi realizzati dai migliori operatori, fornitori e affiliati con l'obiettivo di dare valore alle professionalità e ai talenti emergenti, puntando a promuovere l'intera industria. Verranno premiate ben 21 aree diverse, offrendo così una panoramica globale su ciascun attore del gaming italiano.

Le categorie di selezione includono ad esempio la classifica del 2024 per quanto riguarda il miglior operatore di casinò games, il migliore bookmaker di scommesse e quello per il gioco mobile. Nell'area operatori, verranno anche premiate le categorie customer care e gioco responsabile. Ci sarà altresì spazio per il miglior affiliato dell'anno e il premio al fornitore di piattaforme per casinò che si è distinto nel mercato. Tra le fasce speciali, si ritrova anche il "Premio inclusione" e il "Premio Social Engagment". Per gli interessati, c'è ancora tempo per inviare la propria candidatura fino al 29 Febbraio 2024.

IGE, conferenze e workshop sull'industria del gioco

L'Italian Gaming Expo è l'evento di riferimento per conoscere tutto sul gioco in Italia e le prospettive future del panorama. Nelle due giornate della fiera ci saranno numerose occasioni di approfondimento delle tematiche più rilevanti per gli stackeholder del mercato, proprio in concomitanza con le nuove riforme legislative avviate da Governo e Parlamento per la "ristrutturazione" del gioco pubblico nel Paese. Il comparto italiano, infatti, pur dovendo relazionarsi alle rigide normative imposte dallo Stato, è riuscito a distinguersi nell'ecosistema del gambling globale, sviluppando alcune delle realtà aziendali più innovative e efficienti a livello internazionale.

Durante l'evento sarà possibile partecipare a workshop, conferenze, tavole rotonde e appuntamenti di networking in cui esperti del settore affronteranno temi come l'innovazione nello sviluppo di giochi e piattaforme, sfide e opportunità del nuovo quadro normativo e gli elementi chiave per il successo del gioco in Italia. Verrà data voce anche ai rappresentati degli enti governativi e delle forze dell'ordine legate al controllo del gaming italiano. L'esposizione segnerà un passo molto importante per tutto il settore, come ha affermato Simona Clarizio, Responsabile dell'IGE: " Il 2024 sarà un anno strategico per l'industria italiana del Gaming".

Il ruolo dell'industria del gioco d'azzardo nell'economia italiana

Per comprendere la valenza di questo evento nazionale, è utile soffermarsi su alcuni dati importanti che riguardano il ruolo svolto dall'industria del gioco d'azzardo nell'economia italiana. Secondo il rapporto di Federconsumatori dell'ottobre 2023, l'ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) ha registrato nel 2022 una raccolta complessiva fisica e online di 135,98 miliardi di euro, con un aumento del +220% rispetto al 2006. Pertanto, il settore del gioco d'azzardo attualmente contribuisce in modo significativo al PIL (per il 7%) del paese e genera un notevole numero di posti di lavoro.

Le attività di gioco d'azzardo, come casinò, sale giochi, scommesse sportive e lotterie, generano entrate considerevoli per lo Stato italiano attraverso le tasse e le imposte sulle vincite. Inoltre, l'industria del gioco d'azzardo crea occupazione diretta e indiretta, offrendo opportunità di lavoro a migliaia di persone in tutto il paese. Ci sono casinò, sale giochi e agenzie di scommesse che impiegano personale per gestire le operazioni quotidiane e fornire servizi ai clienti. Inoltre, ci sono anche aziende che forniscono servizi di supporto come la tecnologia, la pubblicità e la consulenza legale, che beneficiano dell'industria del gambling.

Conclusioni, sostenibilità e prospettive future

La prima edizione degli Italian Gaming Awards si pone l'obiettivo di gettare le basi per quello che si spera diventerà un appuntamento annuale ricorrente. L'evento non solo celebrerà i successi del presente, ma punterà ad aprire uno squarcio sul futuro del gaming in Italia, ispirando sviluppatori, creatori e appassionati a continuare a esplorare, sperimentare e innovare. L'interesse degli organizzatori dell'Italian Gaming Awards e della Italian Gaming Expo in generale, è anche focalizzare l'attenzione sui temi di etica e sostenibilità.

Reputazione dell'industria, inclusione, parità di genere, sono solo alcune delle tematiche più calde che verranno affrontate, mostrando la volontà dell'industria nel diventare un caposaldo economico ma anche sociale. Grande spazio verrà anche dato allo scenario dell'evoluzione tecnologica e digitale, dove non mancheranno interventi degli esperti sui nuovi utilizzi dell'Intelligenza Artificiale, sistemi di pagamento elettronici, NFT e tecnologia blockchain. Infine, sarà centrale in dibattito su cybersecurity e attività di protezione contro truffe e altre attività illegali.

In conclusione, la manifestazione sarà un'occasione per dedicare un momento ricco di valore all'informazione ma anche all'ispirazione degli attori verso l'adozione delle cosiddette "good practice" per cavalcare con etica, responsabilità e successo le novità future dell'universo gaming.