Sanremo: ripartono i campionati studenteschi per le scuole elementari e medie

Sono ripartiti nei giorni scorsi i campionati studenteschi che vedono coinvolti i ragazzi delle scuole elementari e medie di Sanremo.

Il 1° febbraio si sono svolti presso al campo dei Bagni Italia i campionati studenteschi di calcio a 5, fase comunale, che hanno visto coinvolti i ragazzi delle scuole medie Pascoli, Nobel e Calvino.



Questo primo incontro segue la riunione convocata su iniziativa del consigliere comunale Ethel Moreno della commissione dedicata all’organizzazione della fase comunale alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle scuole elementari e medie pubbliche e paritarie di Sanremo con la collaborazione dell’ufficio scolastico provinciale e del Coni Liguria-Imperia.

“Sono felice di aver contribuito, anche quest’anno, all’organizzazione della fase comunale dei campionati studenteschi che vedono coinvolti i nostri bambini e ragazzi in diverse discipline sportive – dichiara la consigliera Moreno - un risultato rivolto alla promozione dello sport in sinergia con gli istituti scolastici del nostro territorio per accrescere nei nostri giovani il senso di appartenenza, solidarietà e condivisione. Desidero ringraziare tutti coloro che tanto si sono impegnati alla riuscita, anche quest’anno, di questo progetto che coniuga sport e scuola”.

Il calendario dei prossimi appuntamenti dei campionati studenteschi

Pallavolo: 26 febbraio (scuole medie presso l’impianto sportivo del Mercato dei Fiori); 15 aprile Torneo Ravano (scuole elementari presso l’impianto sportivo del Mercato dei Fiori); 15 maggio (scuole medie presso l’impianto sportivo del Mercato dei Fiori)

Atletica: 20 marzo (scuole elementari presso la pista di atletica di Pian di Poma); 21 e 22 marzo (scuole medie presso la pista di atletica di Pian di Poma)

Tennis: 24 maggio (scuole elementari presso Tennis Foce)