Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Imperia e Solbiatese si rincorrono e si agguantano, ad Andora è 3-3 nella prima gara del tabellone nazionale

IMPERIA - SOLBIATESE 3-3 (19' Gandolfo, 32' Cassata, 62' Ravoncoli - 10' Torraca, 55' Riceputi, 64' Scapinello)

45' saranno cinque i minuti di recupero

39' proprio Torraca viene richiamato in panchina da Rota, entra Locati. Il tecnico dei lombardi opta anche per Mondoni

36' Torraca ruba il tempo a Scarrone, scatta il secondo giallo per il centrale di Buttu. Imperia in 10

31' un cambio per parte: nell'Imperia Scalzi per Cassata, nella Solbiatese Iervolino per Colombo

28' giallo per Giglio

25' Imperia in sofferenza in questa fase! Sylla si riscatta respingendo in maniera miracolosa il colpo di testa di Colombo, 30 secondi più tardi il portiere deve intervenire sul tentativo di lob da metà campo di Lorenzo Lonardi. Gara apertissima

19' PATATRAC DI SYLLA CHE TEMPOREGGIA SUL RINVIO, IL PALLONE VIENE INTERCETTATO, SCAPINELLO NON HA PROBLEMI A INFILARE LA PORTA! PAREGGIA SUBITO LA SOLBIATESE!

17' E PROPRIO RAVONCOLI DI TESTA INFILA SITAJ! PAGA SUBITO LA MOSSA DI BUTTU!

15' nuovo cambio Imperia, c'è Castagna per Faedo, Szerdi va in regia

13' cambia Buttu, Garibbo per Ravoncoli. 3-5-2 per la squadra di casa con Gandolfo, Guida e Scarrone a comporre il pacchetto difensivo. Ravoncoli e Leo i due quinti.

12' Scarrone duro su Torraca, ammonito

10' PAREGGIA LA SOLBIATESE! RICEPUTI TROVA CAMPO A SINISTRA! IL CROSS TROVA IL TOCCO DECISIVO PER SPIAZZARE SYLLA!

8' a inizio ripresa la Solbiatesa ha sostituito Sorrentino con L. Lonardi

5' doppio grande intervento di Seitaj, decisivo il secondo sul destro di Morchio. Pochi istanti dopo arriva l'ammonizione per Gandolfo

1' inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO

45' squadre negli spogliatoi. Un'occasione per parte: prima Faedo da sinistra calcia di destro impegnando Seitaj, poco dopo Scapinello serve Pandiani in area, constrastato nell'istante della battuta

37' Manfrè dalla distanza, destro troppo chiuso rispetto alla porta di Sylla

32' IMPERIA IN VANTAGGIO! ASSIST RASOTERRA AL BACIO DI SZERDI PER CASSATA, IMPLACABILE IL CENTRAVANTI NEL DEPOSITARE IN RETE! Proteste della Solbiatese, Minuzzi era a terra dopo un colpo al volto

30' ammonito Colombo. L'attaccante va giù in area dopo il contrasto con Scarrone. Il centrale lo invita ad alzarsi, l'attaccante risponde con una manata. Il signor Pascali opta per il giallo

25' sul gol probabilmente l'ultimo tocco è di Riceputi che devia nella propria porta. A battere la punizione era stato Garibbo, poi Gandolfo ha deviato la sfera verso la porta

19' IL PAREGGIO DELL'IMPERIA! ANCORA UN PIAZZATO, ANCORA UN COLPO DI TESTA VINCENTE! DOVREBBE ESSERE STATO GANDOLFO A BATTERE SEITAJ

17' punizione per Szerdi dal limite, alta

16' PALO DELL'IMPERIA! Azione similare a quella del vantaggio ospite, Scarrone incoccia però sul palo.

10' SOLBIATESE IN VANTAGGIO! Marcature troppo lasche in questo avvio di gara per l'Imperia, Torraca irrompe di testa e deposita indisturbato in rete. Proteste dei ragazzi di Buttu, ma i lombardi passano in vantaggio!

9' E' SUCCESSO DI TUTTO IN POCHI SECONDI! Rigore per la Solbiatese! Sylla interviene male sul tiro di Sorrentino, si avventa Colombo sulla sfera contrastato dal portiere nerazzurro. Il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri va Scapinello, ma l'estremo di casa si riscatta respingendo il tiro. Dalla bandierina colpo di testa di Mira e palla sul palo!

3' parte subito su buoni ritmi il match. L'Imperia si fa vedere dalle parti di Seitaj, ribattuto il tiro di Garibbo

1' si parte!

PRIMO TEMPO

IMPERIA: Sylla, Gandolfo, Leo, Garibbo, Scarrone, Guida, Faedo, Giglio, Cassata, Szerdi, Morchio

A disposizione: Rinaldi, Comiotto, Ravoncoli, Bettini, Trucchi, Ventre, Scalzi, Castagna, Costantini

Allenatore: Buttu

SOLBIATESE: Seitaj, Manfre, Riceputi, Sorrentino, Novello, Mira, Minuzzi, Pandiani, Torraca, Scapinello, Colombo

A disposizione: Russo, Iervolino, Locati. D. Lonardi, L. Lonardi, Mondoni, Toure, Alabiso, Brazzelli

Allenatore: Rota

Arbitro: Pascali di Pistoia

Assistenti: Manzari di Torino e Quartararo di Firenze