Calcio a 5: serie C, l'Airole perde a Bordighera e si appresta a due impegni consecutivi in casa

Inizio amaro per l'Airole FC nel girone di ritorno del campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Nel derby del Ponente dell'ottava giornata - prima di ritorno - contro il Bordighera le viverne hanno infatti ceduto per 6-1 al PalaBiancheri al termine di una partita in cui soprattutto nel primo tempo avrebbero potuto sfruttare meglio alcune occasioni per tenere aperto il match.

Prima frazione che invece si è chiusa sul 4-1 a favore della squadra locale abile poi ad amministrare nel secondo tempo ed a chiudere i conti nel finale con due ulteriori reti che hanno fissato il risultato sul 6-1 mentre l'Airole ha sempre fallito la finalizzazione o l'ultimo passaggio cogliendo anche un palo col player-coach Christian Biancheri.

Si chiude quindi così la doppia trasferta consecutiva dei biancoverdi a Taggia e Bordighera in vista di un doppio impegno interno che vedrà ora opposto il team della Val Roja ad Angelo Baiardo e Caramagna con i genovesi che già questo venerdì faranno visita al Palaroja. I ragazzi dei coach Christian Biancheri e Fiorenzo Favaloro dovranno quindi cercare di difendere il quinto posto, ultimo valido per i playoff, dall'assalto delle inseguitrici.