Dj Darina Sky al Festival di Sanremo: in posa durante la kermesse ma tornerà a cavallo

Tornerà a Sanremo per il concorso internazionale di equitazione di giugno dove, questa volta, anziché come dj, si cimenterà nel salto ad ostacoli come amazzone. Darina Varinskaya, più conosciuta come Darina Sky, nei giorni del Festival non è passata inosservata nella varie location predisposte a corredo della rassegna e all'Ariston.

Darina ha esordito nel mondo dello spettacolo da bambina per poi affermarsi soprattutto in quello musicale e del cinema. Oltre che attrice, è musicista, cantautrice, produttrice musicale dance e sportiva al livello agonistico tra equitazione e sport acquatici come il surf. E' stata anche impegnata in spedizioni estreme e ha collaborato con National Geographic. E' pure apparsa anche in programmi televisivi. Ora è alle prese con produzioni di format sull'archeologia.

"Sono stata a Sanremo altre volte - dice - in occasione del Festival. La città è molto bella. Pratico equitazione e in estate sarò nuovamente qui da voi per prendere parte al concorso internazionale in programma a giugno. Amo molto gli animali e il mio cavallo anche se non posso dedicargli tutto il tempo che merita a causa dei miei impegni artistici".

A Sanremo è stata impegnata come dj per alcune produzioni. A questo punto non resta che attendere per vedere come se la caverà, in sella a un cavallo, al campo ippico del Solaro.

(Nelle foto Darina al Festival e con il suo cavallo)