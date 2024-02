La Riviera dei Fiori torna con i suoi colori, profumi e sapori in un evento fieristico lombardo

DMO Riviera dei Fiori, acronimo di Destination Management Organization, organismo di promozione territoriale, partecipa dal 16 al 18 febbraio alla Fiera dei Territori – Agri Travel & Slow Travel Expo di Bergamo.

"Il nostro obiettivo - dichiara Marco Benedetti, Amministratore unico della DMO - è quello di promuovere e rilanciare la nostra provincia di Imperia come destinazione turistica unitaria, identificata e promossa attraverso il suo storico marchio di destinazione, Riviera dei Fiori, che esiste da oltre 75 anni.

Saremo presenti alla manifestazione con uno stand sotto lo slogan “Colori Profumi Sapori della Riviera dei Fiori” che, organizzato grazie anche alla collaborazione di diversi comuni ed enti locali (Bordighera, Diano Castello, Diano Marina, Imperia, Sanremo, Ventimiglia), consentirà ai visitatori di scoprire tutte le bellezze naturali e paesaggistiche, come il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, la pista ciclopedonale del Parco Costiero della Riviera dei Fiori o l’area marina protetta Santuario dei Cetacei Pelagos: territori variegati che, dal livello del mare, con le sue località balneari e le spiagge, in pochi chilometri si trasformano in colline e montagne punteggiate di borghi medievali dalla storia affascinante e misteriosa e che offrono esperienze di trekking, bike, sport acquatici ed escursioni alla scoperta della cultura e dei sapori tipici. Infatti – continua Benedetti – una parte dello stand sarà proprio dedicata ai prodotti locali: sarà possibile per i visitatori scoprire e acquistare le eccellenze della Riviera dei Fiori, come il nostro olio extravergine d’oliva e le olive taggiasche e i tipici sottolio, ma avremo anche i profumi dei fiori e della lavanda ed altre specialità liguri senza dimenticare i nostri vini. Le aziende produttrici che saranno presenti allo stand della DMO sono Aia de ma, Olio Armato, Metaverde e Biodiversamente: tutte aziende locali aderenti al network 360 Liguria che ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del turismo esperienziale in Riviera dei Fiori".