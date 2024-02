Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 13 a domenica 18 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO



SANREMO

10.00-19.00. Per la 3ª stagione di ‘Vita da Carlo’ di e con Carlo Verdone, casting presso il Teatro del Casinò per la ricerca di circa 250 figuranti (lavoro retribuito, non è richiesta alcuna esperienza). Presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria in corso di validità. Organizzazione a cura del Centro Provinciale di Formazione G. Pastore e della Starfilm-Liguria, info al 335 6448561 (Manuel)

IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



TAGGIA



14.00. 64ª edizione del Carnevale dei ragazzi di Taggia a tema Disney: partenza di un carro a tema accompagnato dalla banda ‘Canta & Sciuscia’ di Sanremo dalla Parrocchia per via Colombo, via Cornice, via Queirolo, il lungomare, via Lido, via Nazario Sauro. Quindi il ritorno alla chiesa con baby dance, distribuzione dei ‘Crustoli’, spettacolo di magia e tanto divertimento



DIANO MARINA

16.00-19.00. Per Martedì Grasso, Festa in Maschera per bambini con animazioni, ‘Gonfiabili’, bugie, bibite e palloncini in regalo ai partecipanti. Piazza Martiri della Libertà



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO



IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

18.00-21.00. San Valentino al Villa Grock: per tutti gli Innamorati una location da sogno per una speciale visita accompagnata e aperitivo romantico. Villa Grock, via Fanny Roncati, prenotazione necessaria entro le ore 12 del 12 febbraio: museiimperia@solidanetoelavoro.it



BORDIGHERA



15.30. Nell'ambito dell'iniziativa ‘Equi...libri a Bordighera’ incontro con lo scrittore Gianmarco Parodi e con un intermezzo musicale a cura di Luca Schiappacasse dei Ponente Folk Legacy. Ex Chiesa Anglicana

DIANO MARINA

21.00. Spettacolo teatrale dal titolo ‘La leggenda del pallavolista volante’ di Nicola Zavagli e Andrea Zorzi con Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli. Regia di Nicola Zavagli. Teatro del Politeama dianese (più info)



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



20.00. ‘Sur la tête des enfants!: spettacolo teatrale con Marie Gillain, Pascal Elbé, Constance Carrelet, Nathan Marin, Tess Lauvergne e Frédéric Fix. Théâtre Princesse Grace (più info)





GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO



SANREMO

16.00. Lo scrittore Enzo Barnabà commenta la graphic novel ‘De Sel et de Sang’ di Fred Paronuzzi e Vincent Djinda che ricostruisce l’eccidio di Aigues Mortes, un drammatico episodio dell’immigrazione italiana in Francia. Museo civico in Piazza A. Nota 2, ingresso libero

17.00-19.00. ‘Accademia dell’Intreccio dei parmuleri di Capitan Bresca’: corso per imparare l’arte dell’intreccio delle palme secondo l’antica tradizione sanremasca per la Domenica delle Palme. Floriseum a Villa Ormond, Corso Cavallotti 113 (tutti i giovedì fino al 14 marzo), informazioni: +39 335 580 8477

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

SANTO STEFANO AL MARE



12.30. Partenza regata ‘The Carnival Race’ per le Classe 420&470 a Marina degli Aregai organizzata sia a terra che in mare dallo Yacht Club Sanremo. Fino al 18 febbraio (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per la rassegna letteraria ‘Il Tea con l’autore 2024’, Marco Fantasia, ex speaker TG3 e ora, da alcuni anni, voce e volto dello sport alla RAI nazionale, presenta il suo volume ‘Golden Set. Storie di donne e di uomini che non si sono fatti schiacciare’ (Lab DFG), dedicato alla pallavolo. Biblioteca Comunale, ingresso libero

ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)







VENERDI’ 16 FEBBRAIO

SANREMO



16.00. Per l’Unitrè, conferenza di Eleonora Rubino su ‘La disciplina giuridica del marchio nel settore agroalimentare. DOP – IGP Made in Italy Prodotti liguri e focus sull’oliva taggiasca. Museo Civico in piazza Nota 2



IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



OSPEDALETTI

21.00. ‘La Luna e le Pleiadi’: osservazione di diverse occultazioni delle Pleiadi da parte della Luna. Si vedrà transitare il nostro satellite, in fase di Primo Quarto, sulla parte meridionale di questo ammasso stellare. Spiaggia all'inizio ciclabile, lato ponente, partecipazione a offerta libera, info con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Partenza regata ‘The Carnival Race’ per le Classe 420&470 a Marina degli Aregai organizzata sia a terra che in mare dallo Yacht Club Sanremo. Fino al 18 febbraio (più info)



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

20.00. ‘Eliogabalo, l’imperatore pazzo’: spettacolo teatrale di Alain pastor con Geneviève Casile, membro onorario della Comédie-Française, Mickaël Winum, Bernard Lanneau. Théâtre des Variétés, info +33 6 67 96 27 14



NICE



19.00. Carnevale di Nizza: Bal Veglione. Opéra Nice Côte d'Azur (più info)



19.30. ‘Marie B.’: opera basata sul diario di Marie Bashkirtseff e sulla sua corrispondenza con Guy de Maupassant. Espace Magnan, rue Louis de Coppet (più info)



20.30. ‘Sonates en trio’: concerto dell'Ensemble baroque de Nice con André Lislevand (Viole de gambe). Musiche di H. Purcell, J.Rosenmuller, J.-F. Rebel, D. Buxtehude. Église St-Martin-St-Augustin (più info)



20.30. ‘500 Voix pour Queen’: per la prima volta in Europa, 500 cantanti renderanno omaggio a Freddie Mercury e al Queen Group. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)



SABATO 17 FEBBRAIO



SANREMO



14.00. Festa di carnevale dedicata a bambini e famiglie con spettacolo teatrale di burattini, bolle giganti, truccabimbi e laboratori creativi + estrazione biglietti della lotteria talea. I bambini potranno partecipare vestiti in maschera. Tutte le attività sono gratuite o a donazione libera. Parco di Villa Ormond



IMPERIA



8.00-19.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercatino di antiquariato e collezionismo sotto i portici di Via Bonfante (ogni terzo sabato del mese)

10.00. Per San Valentino, ‘Un Amore di Giornata’: passeggiata con la guida Marina Caramellino nel centro storico di Poggi + alle 11 degustazione di olio e vino c/o l'agriturismo Saglietto (20 euro), Prenotazioni e info Marina 337.1066940



14.00-16.30. ‘Maschere ad arte…l’artista sei tu!’: attività laboratoriale per adulti e ragazzi (5 euro per l’attività laboratoriale a maschera creata). MACI-Museo D’Arte Contemporanea Imperia, Villa Faravelli, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



15.00. Carnevale sul Porto di Oneglia, con maschere, giochi e dolci + animazione a cura di Fortunello e Marbella con la Baby Dance + premi alle maschere più originali. Banchina Aicardi

17.00. Presentazione libro ‘Diario di un giardiniere anarchico’ di Libereso Guglielmi. Gabriella Badano conduce l’incontro con il curatore del libro, Claudio Porchia. Libreria Ragazzi

18.00. Per la rassegna ‘LibrInsieme’, Walter Vacchino e Luca Ammirati presentano il libro ‘Ariston. La scatola magica di Sanremo’ edizione Salani. Dialoga con gli autori Gaia Ammirati, giornalista. Sala conferenze della Biblioteca L. Lagorio, ingresso libero

18.30. Osservazione nel dettaglio dei crateri lunari e i satelliti gioviani scoperti da Galileo nelle notti del gennaio 1610 + viaggio nel Sistema Solare. Planetario nel Museo Navale

VENTIMIGLIA



9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)



21.00. ‘Amore, c’è un morto in salotto’: spettacolo teatrale con Michelangela Battistella, Marco De Martin, Silvia Saponaro. Teatro Comunale (info e prenotazioni)

BORDIGHERA



17.00. Conversazione sul tema ‘Elezioni europee: i gruppi politici’ tenuta da Claudio Marchiori, studioso della materia. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero



OSPEDALETTI

8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)

TAGGIA ARMA



17.00. Cerimonia di premiazione della 30ª edizione del Concorso ‘Ossi di Seppia’. Villa Boselli

SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Partenza regata ‘The Carnival Race’ per le Classe 420&470 a Marina degli Aregai organizzata sia a terra che in mare dallo Yacht Club Sanremo. Fino al 18 febbraio (più info)



ENTROTERRA

CIVEZZA

16.00. Per San Valentino, ‘Un Amore di Giornata’: passeggiata con la guida Marina Caramellino nel centro storico di Civezza (h 16) + alle 17.30 degustazione di olio e vino c/o l'agriturismo Oltrealmare (20 euro). Prenotazioni e info Marina 337.1066940



TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica, domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

FRANCIA

MENTON



10.00-19.00. Salone dell’artigianato nell’ambito della 90esima ‘Fête du Citron’ (ingresso libero). Fino al 3 marzo (più info)



11.00. Fête du Citron’: inaugurazione esposizione con gigantesche sculture di agrumi. Jardins Biovès, fino al 3 marzo, ingresso libero (più info)

NICE



14.30. Sfilata di apertura del Carnevale di Nizza (151ª edizione): Re, Regina, Carnevale, carri carnevaleschi e fioriti, compagnie musicali, ballerini, ospiti stranieri. I carri floreali abbinati al gran corso creano uno spettacolo colorato e musicale. Place Massena (più info)



20.30. Per il Carnevale di Nizza (151ª edizione), Corso Carnevalesco Illuminato: sfilata con i carri adornati con le loro luci più belle con animazioni visive si moltiplicano e di gruppi artistici e musicali lungo il percorso. Place Massena (più info)





DOMENICA 18 FEBBRAIO



IMPERIA



14.00-16.30. ‘Maschere ad arte…l’artista sei tu!’: attività laboratoriale per adulti e ragazzi (5 euro per l’attività laboratoriale a maschera creata). MACI-Museo D’Arte Contemporanea Imperia, Villa Faravelli, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



17.15. ‘Larcansiè’: monologo teatrale di e con Renato Donati. Vita e morte, gioie e dolori, lo scorrere del tempo. Eutanasia. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 329 4955513

21.15. Per la rassegna ‘Civediamolì!’, presentazione libro ‘Con le ali ai piedi. Il calcio secondo Pier Paolo Pasolini’ scritto da Massimo Minella e Daniela Suzzi con Franco Piccolo alla fisarmonica (18 euro). Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720

VENTIMIGLIA

14.00. 45esimo ‘Carlevá d’a Ciassa’ a tema 'Willy Wonka’: giochi a tema, pentolaccia, gonfiabili di Kenzo Clown Dj, lotteria dei bambini, banchetto dei dolci, sbandieratori e musici del Sestiere Ciassa e dall'Orchestra Filarmonica Giovanile di Ventimiglia + premiazione del costume migliore + Falò del Re Carnevale. Città alta



14.00. Ciclo-Carnevale: evento promosso dalla sezione locale FIAB Riviera dei Fiori: officina per biciclette gratuita + esibizione musicale dei ragazzi delle scuole + circuiti di atletica + ping pong + esibizione degli atleti della rotellistica ventimigliese (possibilità per tutti di provare i pattini) + visite guidate all'Oasi del Nervia come momento di educazione ambientale. Area ex Campasso (più info)



TAGGIA ARMA

9.00-19.00. Fiera di San Benedetto con 160 banchi provenienti da Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana. Centro di Taggia

SANTO STEFANO AL MARE



10.00. Partenza ultima regata ‘The Carnival Race’ per le Classe 420&470 a Marina degli Aregai organizzata sia a terra che in mare dallo Yacht Club Sanremo. Premiazioni al termine (più info)

DIANO MARINA

8.00-17.30. 55° Carnevale di Diano Marina per le vie del centro: Carnevale dei bambini con esibizione di trampolieri e Fortunello/Marbella e mascotte Sciaratto (h 10) + Premiazione della maschera più bella e premiazione della vetrina più bella (h 12) + inizio sfilata Carri e gruppi folkloristici (h 14) + premiazione maschere e di Miss Carnevale (h 17.30)



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

DOLCEACQUA

14.30. Festa di Carnevale con Pentolaccia, Baby Dance e Gonfiabili a cura del Centro Culturale in collaborazione con la Proloco, Bar Doria e Osteria di Caterina. Piazza Padre Giovanni Mauro

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

18.00. ‘Recital di pianoforte’ dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo con Dezso Ránki. In programma: Haydn, Schubert, Debussy. Auditorium Rainier III (più info)

MENTON



9.00-19.00. Salone dell’artigianato nell’ambito della 90esima ‘Fête du Citron’ (ingresso libero). Fino al 3 marzo (più info)

9.00. Fête du Citron’: esposizione con gigantesche sculture di agrumi. Jardins Biovès, fino al 3 marzo, ingresso libero (più info)

14.00-16.00. ‘Fête du Citron’: sfilata dei carri addobbati con agrumi sulla Promenade du Soleil (più info)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate