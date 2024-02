Sanremo: quando Jannik Sinner perdeva agli assoluti Under 15, Civarolo "Gli dissi, tranquillo vincerai uno Slam"

7 settembre 2016: come fece Novak Djokovic in occasione di un torneo ‘Challenger’, anche Jannik Sinner è passato da Sanremo.

Un po’ come per molti altri campioni la città dei fiori lo ha visto molto giovane, insieme a quella di Bordighera dove si allenava al ‘Piatti Center’. Poco più di sette anni fa Jannik aveva fatto capolino al ‘Tennis Sanremo’ per i campionati italiani Under 16.

Aveva appena compiuto 15 anni e, probabilmente aveva già in testa quei risultati che ora sono arrivati ma si era dovuto arrendere al secondo turno. Di fronte aveva Federico Arnaboldi, allora sedicenne, dovendosi arrendere con un secco 6/2, 6/2.

L'allora presidente del circolo matuziano, Riccardo Civarolo, lo aveva avvicinato consolandolo con poche parole: “Vedrai che entro 10 anni vincerai uno Slam". Ottima predizione, lo ha vinto 8 anni dopo.