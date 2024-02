Vittoria al tie-break per la Grafiche Amadeo Oliflor in Serie C femminile. Vittoria per 3-2 sul Gabbiano Andora.

Primo set per le savonesi (25-22) ma poi è arrivata la reazione delle matuziano che si impongono 25-14 ma non bissano nel terzo, soccombendo 25-19.

Il quarto è stato forse il set decisivo, visto quando è stato combattuto e vinto 26-24. Nel quinti le ragazze di Nando Guadagnoli partono forte e surclassano le avversarie per 15-6.