La nazionale italiana Under 18 torna ad allenarsi a Pian di Poma e il Sanremo Rugby lancia il suo progetto femminile

La Nazionale italiana di rugby Under 18 torna a Sanremo. Sarà ospite per la seconda volta del Sanremo Rugby sul campo di Pian di Poma il 15 e il 16 febbraio per uno stage e una serie di allenamenti in vista del test match contro la Francia in terra transalpina.

Le azzurre arriveranno a Sanremo giovedì prossimo per allenarsi sul campo e dedicarsi in serata, alle 18.45, a un incontro pubblico organizzato dal Sanremo Rugby all’interno della propria club house e al quale prenderanno parte atleti del club matuziano, altre società liguri, autorità e associazioni cittadine, appassionati e media locali. Sarà l’occasione anche per la presentazione del progetto di rugby femminile recentemente varato dal Sanremo Rugby. Il giorno successivo ancora allenamento al mattino, poi il pranzo in club house prima della partenza per la Francia.

“Siamo felici che le ragazze della Nazionale Under18 ritornino ad allenarsi a Pian di Poma - dichiarano dalla società biancazzurra - significa che si sono trovati bene e abbiamo un buon ritorno per la nostra promozione di Sanremo come porta d’Italia per il rugby, ha avuto i suoi frutti. Vogliamo ringraziare la Federazione, da anni facciamo il massimo per onorare l’impianto che abbiamo preso in gestione cercando di fare la nostra parte per Sanremo città dello Sport e per promuovere sempre il binomio turismo-sport”.