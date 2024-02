Serie b maschile pallavolo: per il Grafiche Amadeo cuore e volontà non bastano

Ancora una prova convincente dal punto di vista caratteriale, caratterizzata anche da alcuni pregevoli scambi di gioco. Ma tutto questo, ancora una volta, non è bastato al Grafiche Amadeo per strappare punti utili a risollevare la propria classifica.

Dalla trasferta di Caronno Pertusella, in provincia di Varese, contro il Rossella ETS, valida per la 14esima e prima giornata del girone di ritorno del campionato nazionale maschile di serie B di volley, i gialloneri di Cesare Chiozzone escono sconfitti per 3 a 0 (25-16; 25-18; 25-16 i parziali) cedendo in maniera onorevole ai lombardi balzati nel frattempo al primo posto della classifica del girone.

«I ragazzi hanno giocato una buona pallavolo. Questa è senz’altro la nota positiva della giornata –ha commentato a fine gara il presidente del sodalizio matuziano Giuseppe Privitera– la gara si è sviluppata sulla falsariga di quanto accadde in occasione del match di andata, lo scorso 7 ottobre. Anche allora, pur al nostro debutto in campionato, affrontammo bene il confronto. Come in quell’occasione, l’altra sera, la squadra ha lottato mantenendo a lungo in equilibrio il punteggio in tutti e tre i set giocati, per poi crollare però, sotto il peso degli avversari, nella parte conclusiva. Purtroppo manchiamo in continuità, un aspetto sul quale continueremo a lavorare nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane».

I risultati delle altre gare della 14esima giornata: Saronno – Yaka Malnate 2-3; R&S Mozzate – PVLCerealterra Ciriè 3-2; Alto Canavese – Zephir Mulattieri SP 3-0; Ilario Ormezzano BI – Volley Parrella TO 1-3; Trading Log SP – Mercatò Alba 3-2. Ha riposato: Sant’Anna TomCar TO.

Classifica: Rossella ETS Caronno 32, PVL Cerealterra Cirié e Alto Canavese TO 30, Sant’Anna TomCar TO* 29, Yaka Volley Malnate VA 28, Parrella TO 21, Trading Log SP 19, Mercatò Alba 17, Saronno e R&S Mozzate 12, Ilario Ormezzano 11, Zephir Mulattieri SP 9, Grafiche Amadeo 2. *=Una partita in meno.