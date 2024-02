Pallamano, l'under 13 dell'Abc Bordighera vince contro il Ventimiglia (Foto)

Le squadre di pallamano dell'Abc Bordighera tornano in campo. Ottimo risultato per l'under 13 che vince rimanendo così imbattuta nel proprio girone del campionato francese.

"La formazione 'griffata' Era food e Romolo Amarea ha centrato la sesta vittoria consecutiva: questa volta gli avversari sono stati i pari età del Ventimiglia che sul proprio campo sono stati sconfitti col punteggio di 30 a 12" - dice l'Abc Bordighera - "Partita attenta e ben giocata dai giovani leoncini bordigotti ottimamente guidati in panchina. La partita è stata seguita da un numeroso pubblico e da parecchi atleti dell'Abc che hanno sostenuto la squadra con un caloroso tifo. Finito il girone come primi, ora si attendono i sorteggi per il girone finale per l'assegnazione delle prime quattro posizioni in campionato".

Tornano in campo gli under 17 maschili e femminili con le trasferte di Gallarate (VA). "I ragazzi della formazione sponsorizzata da F. Becagli sfideranno la squadra della Pallamano Crenna, attualmente terza in classifica, con la speranza di ripetere la buona prestazione messa in atto quindici giorni fa contro il Cassano Magnano" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Le ragazze, invece, saranno impegnate a Cannes/Mandelieu contro l'esperta formazione di casa. Un caloroso ringraziamento va, come sempre, a tutti i nostri sponsor".

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Foods, Riello, Ir Services, Fusetti Giardini, Idrotecnica F. Becagli, Romolo Amarea, Garden Nature Lab, AlProfilo, Acconciature Raffaella, Fasol e Osteria Beciagrill.