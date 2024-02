Calcio, Promozione: il Ventimiglia con fatica supera il New Bragno per 2-1

Un Ventimiglia non nella migliore giornata supera di misura un indomito New Bragno che fino all' ultimo ha cercato il pareggio pur trovandosi per circa un'ora a giocare in dieci uomini causa l' espulsione per doppia ammonizione di Brignone e inoltre, sfortunati nell' azione del raddoppio ventimigliese quando Monni di testa nella propria area anticipava il proprio portiere appoggiando in rete. Il Ventimiglia ringrazia e con il ritorno alla vittoria si conferma a centro classifica recuperando qualche punto di distanza su alcune squadre soprastanti.



I frontalieri, iniziavano bene l'approccio all' incontro andando vicino al gol al 6' con Gambacorta che si vedeva respingere il pallone dal portiere Imbesi e al 10' con Cassini il quale con un tiro dalla distanza sfiorava la base del palo. Il gol arrivava al 15' con Gambacorta che risolveva una mischia in area dopo un batti e ribatti. Gli ospiti rispondevano immediatamente con una conclusione di Risso che . impegnava Haderbache in una respinta. Al 24' Sparma ,con una azione delle sue cercava il palo lontano: palla fuori di poco. I nero-verdi al 26' pareggiavano grazie a un'incertezza della difesa granata che permetteva Monni di insaccare con preciso rasoterra. La possibilità di ritornare in vantaggio per il Ventimiglia l'aveva Arena al 32' che improvvisatosi attaccante, sprecava l'occasione calciando fuori da buona posizione.



Nella ripresa, al 3' l'autorete di Monni riportava avanti i locali che forti del fatto di giocare con un uomo in più (l'espulsione di Brignone al 29' del primo tempo), avevano la gara in pugno; tuttavia gli ospiti non mollavano e spesso si riversavano verso la metacampo locale impegnando la difesa ventimigliese. Rea al 26' poteva chiudere l'incontro col suo tiro a lambire il montante. L'occasione del pareggio al 28' era di Gamba che approfittava di una indecisione difensiva ma a porta pressoché sguarnita sprecava tutto calciando a lato. I frontalieri nell'ultimo quarto d'ora apparivano in debito d'ossigeno sotto gli attacchi seppur imprecisi degli ospiti riuscendo comunque a stringere i denti e a riportare il risultato prefisso.



Queste le formazioni delle due squadre.



VENTIMIGLIA: Haderbache, Arena, Addiego, Peirano, Zampella, Latella, Ala, Cassini, Gambacorta, Sparma, Rea. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Planet, Xhamo A., Bastita,



NEW BRAGNO: Imbesi, Tubino, Brignone,Risso, Osman, Amud, Bignoli, Rizzo, Gamba, De Martino, Monni. Allenatore: Adami. Sono subentrati: Puglia,Pizzolato, Marini, Jovanov, Laudando.



Arbitro: Tommaso Miraglia (Sez. Imperia). Assistenti: Davide Ciminelli e Oba Ntakirutimana (entrambi della Sez. Savona).