Badalucco: la prossima estate il Milan sarà in Valle Argentina, prima edizione del 'Junior Camp'

Una delle più prestigiose accademie di calcio passa per Badalucco, piccolo centro dell’entroterra. In piena estate nel centro più grande della Valle Argentina, dall’8 al 12 luglio presso la struttura sportiva multifunzionale di Regione Premartin, verrà organizzato un ‘Milan Junior Camp’.

Si tratta di una proposta fortemente innovativa che è stata voluta dal Badalucco 2009, per dare un contenuto di qualità ai suoi festeggiamenti per il 15° anno di attività. Possono partecipare, previa iscrizione, ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni, senza alcuna limitazione geografica. Giampiero Boeri, socio fondatore e attuale Direttore organizzativo del Badalucco 2009, è particolarmente orgoglioso dell’accordo stretto dal sodalizio con la Milan Academy.

“Tutto è nato per caso. Un dirigente dell’Academy della squadra lombarda – ci ha detto Boeri - si è trovato a trascorre l’anno scorso un periodo di vacanza in una struttura ricettiva di Badalucco ed è stato colpito dal clima temperato e fresco di sera, in piena estate, e dall’ambiente tranquillo ed ospitale del nostro paese, nonché dalla nostra rinnovata struttura sportiva attigua all’edificio scolastico, tra verdi uliveti ed il torrente. Siamo stati contattati. E’ nato un rapporto di amicizia e successivamente abbiamo individuato una forma di collaborazione che ci consente di attivare per la prima volta, in questa area, una sorta di scuola di calcio, intensiva, di altissimo livello della durata di cinque giorni in full immersion, con personale qualificato del Milan, in collaborazione con l’associazione sportiva Switch sport”.

In cosa consiste materialmente? “I Milan Junior Camp sono i camp di calcio per ragazzi, di entrambi i sessi, dai sei ai diciassette anni, organizzati dall'AC Milan in collaborazione con Switch sport. E’ un progetto ludico e formativo che si prefigge l’obiettivo di consolidare e migliorare le abilità motorie, tecniche, tattiche e psicologiche del giovane calciatore attraverso il gioco sviluppato con diversi obiettivi”.

Come sarà articolata la giornata tipo? “Con la supervisione e l’opera istruttiva di personale altamente preparato i ragazzi di entrambi i sessi, iscritti al camp, verranno avviati alla pratica sportiva, in tutti i suoi aspetti tecnici e formativi, dalle 9:30 alle 11:30, sia sul terreno di gioco, sia in palestra. Quindi ci sarà la pausa pranzo, con l’utilizzazione di cuochi locali e la somministrazione di pasti caldi, completi, nella nostra area ricettiva, per allievi ed istruttori. Alle 15 riprenderanno le attività, ma in chiave più ricreativa. Ad esempio in una giornata è prevista anche un’escursione nella vicina area balneare di Arma di Taggia. In un’altra porteremo gli allievi a fare il bagno nei suggestivi laghetti, che si trovano lungo il torrente Argentina, poco a monte dell’abitato di Badalucco. La presentazione fine del calendario delle attività agli allievi ammessi al corso ed ai loro genitori, avverrà il sette luglio a Badalucco”.

E’ prevista una valutazione? “No. Però a fine corso, cioè nella giornata del 12 luglio, tutti gli allievi che avranno partecipato a tutte le fasi dell’Accademia, riceveranno un diploma che attesterà le attività, propedeutiche al calcio, frequentate. E’ un primo elemento di qualificazione che ogni giovane potrà utilizzare nella prosecuzione della sua pratica calcistica sportiva”.

Come si accede a questo corso di alta formazione? “E’ previsto il versamento di una quota per ogni partecipante, che comprende tutti i costi, dalle lezioni all’abbigliamento sportivo, agli spostamenti ai pasti. L’iscrizione viene fatta direttamente on line secondo le indicazioni che darò chiamando il numero 3472289250. Le iscrizioni sono già aperte. Indubbiamente questa attività interessa molto ai nostri circa dieci pulcini. Ma possiamo ipotizzare una classe di trenta e più allievi. Noi speriamo che un certo numero di posti possano essere lasciati anche per quei ragazzi che si troveranno a trascorrere le vacanze, la prossima estate, sulle spiagge del ponente. In questo senso Badalucco il paese del buon vivere, strizza l’occhio alla costa, con una manifestazione molto appetibile e formativa per i più giovani”.