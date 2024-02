L’Associazione Noi4you e Zonta Club al festival di Sanremo contro la violenza

Il Festival di Sanremo non è solo Festival e non solo musica! Quest’anno l’Associazione Noi4You e lo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera si sono fatte portavoce di uno splendido progetto per promuovere il benessere e prevenire la Violenza sulle Donne nelle scuole partecipanti al progetto.

"Venerdì 9 febbraio a Villa Ormond - scrivono dall'associazione -, in occasione del Villaggio del Festival - manifestazione collaterale alla Kermesse canora - la Dr.ssa Patrizia Sciolla (psicoterapeuta e criminologa, Fondatrice di Noi4You e Past President dello Zonta Club Ventimiglia-Bordighera) unitamente all’avvocato Giovanna Svara (legale dello Sportello Noi4you) hanno esordito lanciando la canzone 'PERDERE L’AMORE' interpretata da Cinzia Baccini, corista di Franco Califano, famosa e conosciuta anche dai ragazzi. Da quella canzone hanno tratto spunto per parlare di Amore, di come scegliersi il partner, dell’importanza del tempo della conoscenza e soprattutto della sintonia, necessaria per contrastare la gelosia e il senso di possesso.

Si è dunque parlato delle relazioni tossiche e della dipendenza affettiva, per poi arrivare agli aspetti legali, sottolineando quali siano le conseguenze giuridiche di comportamenti negativi che dilagano tra i giovani. Infine, come difendersi da fenomeni di bullismo, cyberbullismo, diffusione di immagini senza consenso e revengeporn.

Un ringraziamento particolare all’autrice del Villaggio del Festival Antonia Iannotta ed al Direttore Giuseppe Grande".