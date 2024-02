Ariston pieno anche oggi per la 'Zia Mara': con 'Domenica In' termina la settimana record del Festival (Foto)

E’ stata una settimana di grande successo: di ascolti, incassi per gli operatori del settore e di notorietà per la città di Sanremo. E’ un concetto ormai declinato in tutti i modi e oggi iniziano i lavori di smantellamento.

Si spengono le luci e, come ogni anno, si comincia a smontare tutto, dal palco dell’Ariston a quello di piazza Colombo. Da Casa Sanremo a Santa Tecla mentre le radio sono praticamente già tutte partite.

Fino alle 20, invece, i fan dei cantanti e dei personaggi della tv sono ancora lì, fuori dall’Ariston per un selfie o un autografo. Ne sono arrivati tanti anche oggi, approfittando della bella giornata e della festività.

C’è ‘Domenica In’ e, fino alle 20 Mara Venier ritorna su tutte o quasi le canzoni della kermesse canora matuziana per un pomeriggio all’Ariston che è diventato da tempo un classico. Anche oggi proponiamo la rassegna fotografica del pomeriggio nella gallery curata da Erika Bonazinga.