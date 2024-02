Sanremo: 'Saldi di Gioia' ricalca il successo del Festival, affari d'oro per i commercianti matuziani (Foto)

‘Saldi di Gioia’ da record, un successo annunciato tenuto conto della enorme quantità di gente presente a Sanremo nell’ultima giornata di Festival della Canzone. L’unico rammarico, ovviamente, è per la giornata ‘persa’ ieri a causa del maltempo.

Un sabato che, con ancora maggiori presenze, avrebbe potuto garantire affari ancora più importanti per il commercio matuziano. Una conferma, quindi, della straordinaria importanza della kermesse canora e del numero di persone che vi gravitano attorno.

Grande soddisfazione, quindi, per i commercianti della città dei fiori che, come tradizione, sono ‘scesi in strada’ per proporre gli affari di fine stagione ai clienti, che hanno risposto davvero alla grande. ‘Saldi di Gioia’ si replicherà nel prossimo fine settimana.