Sanremo: la musica all'Ariston ma in piazza Eroi i lavori per il nuovo parcheggio non si fermano (Foto)

Mentre a pochi metri impazza il Festival di Sanremo, tra appuntamenti, musica e tante manifestazioni collaterali, non si ferma però il lavoro al costruendo parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi.

Il crono programma dei lavori procedere regolarmente e senza intoppi, come confermato dai responsabili della ditta che sta operando ormai da diversi mesi. In questi giorni è stata ultimata la recinzione definitiva (lato Est) del cantiere. Contestualmente è stata realizzata una trave, cosiddetta ‘testa palo’, sopra la berlinese di micropali. Adesso inizieranno le operazioni di scavo, dopo il puntellamento dello scavo con tubi in acciaio.

Il progetto del parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi, curato dal pool di ingegneri Pierfrancesco Russo, Giovanni Rolando e Giuseppe Andrea Campagna, coadiuvati dal geologo Roberto Castellano e dall'archeologo Claudio Mastrantuono, prevede la realizzazione di 201 posti auto, distribuiti su tre piani interrati per una superficie complessiva di 6.000 metri quadri, con una nuova piazza pedonale di 3.300 metri quadri rivestita di pietra locale.

L'opera viene realizzata con la formula del leasing in costruendo, un partenariato pubblico privato che prevede la progettazione esecutiva, il finanziamento, la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di anni 20 del nuovo parcheggio interrato in piazza Eroi Sanremesi, per un totale di 13 milioni di euro in 20 anni.