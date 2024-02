Calcio: l’Ospedaletti strappa un punto importante in chiave playoff sul campo del Vadino

VADINO-OSPEDALETTI 0-0

OSPEDALETTI: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Saih (17 Avandro), 4 Barbagallo, 5 Caffi, 6 Cianci, 7 Crudo (14 Molinari), 8 Saa Zambrano, 9 Siberie (16 Verbicaro), 10 Grifo, 11 Schillaci. A disposizione: 12 Galli, 13 Bacciarelli, 15 Sartori, 18 Recine, 19 Bestagno. Allenatore: Fabio Luccisano

VADINO: 1 Vinci, 2 Campagna, 3 Masha, 4 Licata, 5 Prudente, 6 Balbo, 7 Milazzo (17 Savona), 8 Gattuso (14 Vinci), 9 Carballo, 10 Bertozzi (16 Bianco), 11 Setti. A disposizione: 12 Rotiroti, 13 Sorace, 15 Zemma, 18 Giampa, 19 Gaino. Allenatore: Alessandro Giunta

ARBITRO: Sig.ra Samanta Saffioti (Genova)

Ammoniti: Milazzo, Gattuso

Anticipo al sabato sera per la delicata sfida che vede l’Ospedaletti impegnato sul campo del Vadino in un match tra due formazioni che si stanno giocando un posto nei playoff.

Ne esce una partita interessante tra due belle squadre che portano in campo qualità e quantità. Nel primo tempo gli orange sfiorano il gol con Schillaci, ma Vinci si fa trovare pronto. Sempre tra le fila orange si mettono in mostra anche Crudo e Saih, ma i loro tentativi non trovano fortuna.

Nella ripresa cresce il Vadino che, però, si trova di fronte un Bazzoli in serata che sventa ogni attacco dei padroni di casa. Anche l’Ospedaletti, però, ha le sue occasioni con Siberie e Verbicaro, ma la gara non si sblocca dallo 0-0 iniziale.

Al triplice fischio Ospedaletti e Vadino si spartiscono la posta, un pari esterno contro una diretta concorrente che vale molto in chiave playoff.

“Abbiamo fatto una bellissima partita contro una squadra forte come il Vadino - commenta a fine partita mister Fabio Luccisano - i ragazzi anche oggi hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia nonostante alcune assenze. Una bellissima partita ben giocata da entrambe le squadre, ce la siamo giocata fino alla fine e il pareggio è giusto. Sono contento, siamo sempre lì a giocarci la nostra posizione e ora giocheremo sempre partita dopo partita. Non era facile per una squadra giovane come la nostra contro una esperta come la loro. Abbiamo tenuto testa per 95 minuti. Complimenti anche alla direzione arbitrale”.