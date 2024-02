'Giorno del Ricordo', l'omaggio del Coordinamento Provinciale di Imperia di ‘Indipendenza!’

In occasione del Giorno del Ricordo, anche il Coordinamento Provinciale di Imperia di ‘Indipendenza!’ si rivolge ai Martiri delle Foibe e agli esuli provenienti da Istria, Fiume e Dalmazia.



“L'Italia rende omaggio alla memoria di coloro che furono vittime di tali atroci crudeltà – dice Francesco Castagnino, coordinatore provinciale Imperia di ‘Indipendenza!’ - e non dimentica il dolore sopportato da coloro che furono costretti a lasciare le proprie dimore e terre per amore della patria italiana. È doveroso commemorare questi coraggiosi cittadini italiani che, dopo aver attraversato tale tragedia e aver abbandonato le loro amate terre, ancor oggi permeate di italianità in ogni loro angolo, hanno contribuito significativamente alla nostra storia, al nostro panorama sportivo, alla nostra cultura e al nostro patrimonio artistico".



"Un modo per onorarli quotidianamente - conclude Castagnino - è quello di non chiudere gli occhi di fronte all'odio etnico e alle atrocità che ancora oggi affliggono tutto il mondo e combattere per i diritti e l’autodeterminazione di tutti i popoli”.