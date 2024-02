Vlahovic: occasioni mancate, il tabù di San Siro

San Siro è lo stadio dove Dusan Vlahovic ha giocato più partite senza però segnare. E la serie continua, con 8 partite su 8, prima con la Fiorentina e poi con i bianconeri, sia contro i rossoneri che contro l'Inter, dopo quattro partite consecutive a segno e ben 7 gol eseguiti nelle ultime 6 partite. C'era da aspettarselo che fosse proprio la difesa dell'Inter a fermarlo, dato che è la migliore in campionato: basti pensare che ha soltanto 10 reti subite in 22 partite, e con la Juve è la 14 dove tiene la porta imbattuta.

Gli errori di Vlahovic

Non sono stati solo i nerazzurri a fermarlo: Vlahovic si è fermato da solo. Allegri lo ha sempre spronato per aiutarlo a crescere tecnicamente. Ma a San Siro Dusan è stato il primo ad essere stato ammonito, proprio a causa delle proteste, e proprio dopo appena 18 minuti di partita. Non una sola protesta, ma ben tre o quattro, talmente rilevanti quasi da assegnargli il cartellino. Per Dusan, una rabbia che ha portato fino alla fine della serata, la quale poteva rappresentare la carica giusta per giocare nel modo giusto. Peccato che poi è stata complice di una serie di errori, come: è stato anche. Aveva più occasioni di segnare, ma, come direbbe Allegri, gli è mancata la tecnica. Ha commesso un tiro fuori dallo specchio; aveva la palla dalla sua parte, peccato che poi l'ha spedita sopra la traversa. Poi c'è stato un tiro in porta, commesso più per frustrazione che per intento di segnare. Tuttavia le occasioni per mangiarsi le mani, per lui e per la Juve, occasioni effettive, nelle statistiche non ci sono, e avrebbero dato un'altro senso al match.

I gol mancati...proprio per poco!

: qui c'è stata una grande imposizione di McKennie, Dusan ha perso quindi il controllo e uno come lui non poteva sbagliare. Così è rimasto a terra, disperato, con le mani che coprivano il suo volto: un'immagine che ha caratterizzato la serata bianconera, una serata decisamente no., dove un cross di Kostic lo ha visto tutto solo davanti alla porta:Dettagli che però fanno la differenza.