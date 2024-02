Sanremo: la scuola 'Dani Scaini' di San Martino ha fatto visita alla Coppa Davis al Casinò (Foto)

La scuola primaria ‘Dani Scaini’ di San Martino (Comprensivo Sanremo Levante) a Sanremo ha organizzato un’uscita formativa al Casinò di Sanremo per portare la classe terza a vedere la Coppa Davis, cogliendo l’occasione offerta dall’iniziativa del Comune.

Il trofeo, coperto per l’occasione, è stato svelato davanti agli occhi curiosi dei giovanissimi studenti ancora ignari di ciò che li aspettava. Sono seguiti alcuni piccoli contributi didattici. Le maestre Monica Neuhoff e Isabella Marino, il Delegato provinciale FITP Silvano Martella, la Consigliera comunale Alessandra Pavone e il Delegato provinciale Coni Alessandro Zunino hanno illustrato le varie tematiche legate alla gita, alternando la storia della Coppa Davis ed il racconto della recente vittoria della squadra italiana, che ha bissato il primo successo del 1976, ad alcune nozioni sulle amministrazioni cittadine e sugli organismi del mondo sportivo.

Per i bambini è stato il momento di osservare da vicino la famosa ‘Insalatiera’ ricevendo come ricordo la cartolina del trofeo alzato a Malaga nel 2023 dalla nazionale italiana di tennis con l’autografo dal talento sanremese Matteo Arnaldi vincitore in quell’occasione di uno dei due singolari.

Una esperienza educativa, supervisionata dalla Dirigente Scolastica Anna Maria Fogliarini, di cui gli alunni porteranno a lungo un bel ricordo, è stata resa possibile dalla collaborazione sinergica tra le varie istituzioni territoriali.

“Un particolare ringraziamento – dicono dalla scuola matuziana - va alla Federazione Italiana Tennis e Padel con il Presidente Angelo Binaghi che ha messo a disposizione la Coppa Davis ed al Casinò di Sanremo che oltre ad ospitarla ha partecipato attivamente alla realizzazione dell’evento odierno. Molto simpatico l’intervento del Presidente Gian Carlo Ghinamo coinvolto nell’esposizione di alcune curiosità sulla Coppa Davis”.