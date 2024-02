Fine settimana impegnativo per la Ginnastica Riviera dei Fiori, gare nell'artistica e ritmica

Nuovo fine settimana impegnativo per le ginnaste della Ginnastica Riviera dei Fiori impegnate nelle sezioni agonistiche di artistica femminile e ritmica. Le nuove divise societarie e la sacca realizzata col nuovo design più spazioso, hanno portato bene alle atlete ‘rivierine’ che hanno ottenuto numerosi podi in questo inizio di stagione con tante esordienti nei livelli superiori di attività e con le parallele asimmetriche inserite stabilmente negli attrezzi di gara.

Per la ritmica, a Genova, si è svolta la seconda prova regionale del Torneo Gold Italia che ha visto la conferma di Sofia Pugachev all’ottavo posto nella classifica assoluta delle junior. In questa prima esperienza nella gara gold del livello più alto di difficoltà l’obiettivo della finale nazionale non è stato centrato, ma in futuro l’esperienza potrà riservare maggiori soddisfazioni. Sempre Genova ha visto scendere in pedana le ginnaste ponentine del Silver LD, con Giorgia Trosso aggiudicarsi la medaglia di bronzo nella classifica assoluta delle senior, Esmeralda Caporusso classificarsi all’ottavo posto nelle junior 3 (miglior punteggio alla palla), Marie Panizzi nona nelle junior 1 (2 punteggio alla palla) con Laura Garibaldi (2 punteggio alla fune) e Alice Iaria esordire in questo livello nelle junior 2. Soddisfatto lo staff tecnico della sezione con Lorenza Frascarelli ed Ilaria Cavicchia presenti per le due giornate di gara.

La sezione di artistica femminile ha partecipato, per la prima volta, ad un evento della Libertas, Ente di Promozione Sportiva che propone un interessante programma di gare che prevede classifiche assolute e di specialità agli attrezzi suolo, volteggio, minitrampolino, trave(alta e bassa) e parallele asimmetriche. La 1 prova interregionale del Trofeo Libertas si è svolta a Vallecrosia con l’organizzazione affidata alla Sunny Gym, ed erano iscritti circa 200 ginnasti.

Per la Riviera ottimo bronzo nella classifica assoluta conquistato da Greta Martalò nelle junior, con numerosi podi agli attrezzi trave, oro per Sara Papirio (senior)e Martina Parente (junior) e argento per Ilaria Vitulano, volteggio, oro per Sara Papirio e bronzo per Elena Stella, parallele con oro per Elena Stella e bronzo per Alison Della Valle e minitrampolino oro per Elena Stella e argento per Sara Papirio.

Nelle Allieve oro al minitrampolino per Rebecca De Nitto. Sono stati due giorni di festa della ginnastica , e le nostre squadre hanno visto la partecipazione di Camilla Longo, Chiara Masetta Milone, Alice Bovenzi, Kayla Mullane, Giulia Gianmusso, Yendry Segovia, Rebecca Trifan, Alessia Del Gaudio e Gloria Gandolfo. Per i tecnici Elisa Addiego, Giulia Bellone e Damiano Giunta l’esperienza di gara è stata interessante e per la prossima prova verranno inserite altre atlete della sezione.

Prossima settimana l’artistica sarà impegnata a Genova per il campionato regionale silver gaf livello LC, la ritmica scenderà in pedana a Manta (CN) per la prova interregionale del circuito Ritmica Europa e il trampolino farà l’esordio a Torino per la prova FGI di trampolino elastico gold e silver, il minitrampolino e tumbling silver. Diciamo che per il direttivo societario e lo staff tecnico il lavoro non manca, ma le gratificazioni ci ripagano dei vari ‘sacrifici’ che queste attività comportano.