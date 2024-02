Enel, sindacati sul piede di guerra: striscioni fuori dalle sedi di Ventimiglia e Arma di Taggia (Foto)

"#EnelSmobilita #ilSindacatoMobilita". Recitano così gli striscioni appesi fuori dalle sedi di E-distribuzione di Ventimiglia e di Arma di Taggia da alcuni tecnici operai che annunciano la loro adesione alla mobilitazione di sciopero nazionale dei dipendenti Enel.

In un momento di significative tensioni tra i lavoratori di E-distribuzione e la dirigenza, emergono preoccupazioni crescenti riguardo le condizioni lavorative e la strategia di gestione delle risorse umane dell'azienda. "Le criticità, che spaziano dall'esternalizzazione di compiti chiave a modifiche unilaterali degli orari e a carenze nelle assunzioni, minacciano non solo il benessere dei dipendenti ma anche il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr" - fanno sapere sindacati e dipendenti delle sedi in corso Limone Piemonte 89/r a Ventimiglia e in via Aurelia 5 ad Arma di Taggia - "Queste, inoltre, avranno un impatto negativo verso gli utenti".

Una cruciale lotta sindacale per difendere il futuro, i diritti e la sicurezza che sono a rischio. "La situazione evidenzia la fondamentale importanza della lotta sindacale per assicurare equità e sostenibilità sul posto di lavoro, puntando il riflettore sulla responsabilità sociale di Enel verso la sicurezza dei lavoratori e l'innovazione" - sottolineano - "Il nostro slogan è: 'La sicurezza non si esternalizza - Proteggiamo insieme azienda e lavoratori'".