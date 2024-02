Calcio, le ragazze della Polisportiva Vallecrosia Academy vincono in trasferta (Foto)

Le ragazze della Polisportiva Vallecrosia Academy asd vincono in trasferta contro lo Spezia Calcio. Ieri sera hanno affrontato e battuto le avversarie durate la partita valida per la serie C di calcio a 5 femminile.

"Un martedì sera veramente emozionante, in trasferta a Genova sul campo 'Fratelli Cervi', in via Fratelli Cervi 5R, dove le atlete del Vallecrosia Academy hanno affrontato lo Spezia Calcio" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Una trasferta difficile contro una squadra ben strutturata ma le atlete hanno creduto nella loro capacità portando a casa una vittoria meritata e non scontata con il risultato finale di 4-8 grazie ai goal di Balla e Cento, alla doppietta di Valentini e alle quattro reti di Tedesco".

"Sono contento di come tutte le ragazze hanno interpretato la partita contro uno Spezia non semplice da affrontare" - dice mister Ivan Busacca commentando la gara - "Abbiamo giocato bene creando molte situazioni, ben costruite, con buon possesso palla e siamo stati ordinati nella fase difensiva meritando così questa vittoria. La partita è stata molto corretta da entrambe le squadre e faccio i complimenti a tutte le giocatrici. Stiamo migliorando di volta in volta, dimostrando di avere un grande potenziale. C’è molto entusiasmo da parte della società, che crede fortemente in questo progetto e anche da parte mia che mi vede molto coinvolto. Abbiamo iniziato un percorso interno con le nostre giovani giocatrici curando con attenzione ogni aspetto per fascia d’età coinvolgendo anche le ragazze della prima squadra che scendono in campo nelle sedute d’allenamento con le più piccoline. L’obiettivo è quello di aumentare i numeri per il movimento femminile che ha trovato casa e famiglia nella Polisportiva Vallecrosia Academy e di dare continuità al progetto”.