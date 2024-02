Sanremo: prosegue con successo il forma di eventi live organizzato da 'Cosmopolitan The Place'

Grande successo per il secondo giorno di Cosmopolitan The Place, il format di eventi live che ha raggiunto Sanremo per animare i giorni della manifestazione con incontri live con gli artisti e un palinsesto di eventi ricco e variegato. Per tutta la settimana, la Suite del Grand Hotel Londra è la prima delle due location scelte da Cosmopolitan The Place.

Qui, nel cuore vibrante della città dei fiori, grazie alla media partnership con Radio Italia, ogni pomeriggio dalle 14 si susseguono i video podcast, tre nuovissimi format originali Cosmopolitan: Mano sul cuore, condotto dalla direttrice Lavinia Farnese, Diluvi universali, dedicato ai momenti più dissacranti e Note di stile, incentrato sulle tendenze moda e beauty.

Gli ospiti di ieri: Alessandra Amoroso, Maninni, Mahmood, Rose Villain, Geolier, i Negramaro, Loredana Bertè. Agli artisti in gara al Festival si sono aggiunti Matteo Paolillo e Giovanna Sannino, due degli attori protagonisti di Mare fuori, la serie in hype con gli episodi della quarta stagione, amata dalla GenZ e non solo.

Dalla 17 alle 20 Comsopolitan The Place si sposta alla Gintoneria di piazza Bresca, a due passi dal teatro Ariston. Qui, il 7 febbraio si sono avvicendati nei talk condotti dalla creator Martina Socrate (256 K di follower su Instagram), Leo Gassmann, i Santi Francesi e Giulia Penna.

Gli eventi di Cosmopolitan The Place continuano. Previsti, per l’8 febbraio, i videopodcast con i Ricchi e poveri, La Sad, Fiorella Mannoia, Dargen D’Amico, Alfa e Mr. Rain. In Gintoneria invece ci sarà la festa di Cosmopolitan, un party pizza & Coca-Cola animato, tra gli altri, da Il Tre, La Nina, gli Eiffel 65 e dal dj set a cura di Radio Italia.