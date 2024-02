Sanremo2024: per ‘Oltre il Festival’ tanti i cantanti e le celebrity ospiti di RadioMediaset a Villa Nobel

A Oltre il festival l’innovativo format di eventi, intrattenimento e incontri ideato e gestito da Consorzio Idee Itineranti con RadioMediaset - partner esclusivo - è già spettacolo!

Attorno ai talent del mondo radio Mediaset, protagonisti di una trascinante agenda di incontri con gli artisti in gara e celebrities, OLTRE IL FESTIVAL offre un coinvolgente programma di incontri, frutto della migliore integrazione fra i marchi partner e l’intera organizzazione di VILLA NOBEL e MEDIASET.

Ieri un via vai di cantanti in gara e ospiti del Festival hanno creato grande fermento a Oltre il Festival, tra questi: BigMama, Paola e Chiara, Fiorella Mannoia, Santi Francesi, Il Volo, Ghali, Mahmood, Rose Villain e Clio Make Up.