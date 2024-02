Taggia: pioggia e temporali previsti nel prossimo fine settimana, rinviati al 2 marzo i 'Furgari'

La perturbazione che, secondo le previsioni meteo delle ultime ore dovrebbe colpire l’intero Nord Ovest della penisola da venerdì a domenica, preoccupa non poco la città di Sanremo, letteralmente ‘invasa’ in questi giorni per la 74a edizione del Festival della Canzone.

Ma, come accade ogni anno, in corrispondenza del sabato legato alla kermesse canora matuziana si svolge il tradizionale appuntamento con i ‘Furgari’, ovvero i fuochi accesi a Taggia, per San Benedetto.

In proposito si è svolta ieri, nei locali di Santa Teresa, una riunione tra il Sindaco Mario Conio e l’Amministrazione comunale con diversi cittadini e gli organizzatori dell’appuntamento, molto sentito nella comunità tabiese. Le previsioni meteorologiche indicano purtroppo un’alta possibilità di pioggia per il fine settimana, con un picco previsto proprio per la giornata di sabato.

Per questo, al termine dell’incontro, è stato deciso di rimandare la festa tradizionale di San Benedetto a sabato 2 marzo. La funzione religiosa e la processione si terranno sempre domenica, come da programma.

Ricordiamo che, invece, gli appuntamenti ‘storici’ di San Benedetto sono previsti nel weekend tra venerdì 23 e domenica 25 febbraio. In particolare sabato 24, quando alla mattina verrà aperto il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici mentre, nel pomeriggio è prevista l’esibizione degli sbandieratori.

Domenica mattina, dopo la riapertura del mercatino, dalle 9.45 le ambientazioni dei rioni tabiesi e, dalle 15.45 la partenza del corteo storico e le successive premiazioni.