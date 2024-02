Sanremo: 'Chi era Enrico Tagliabue?', conferenza Sala Punto di Incontro della Coop

Venerdì 9 febbraio 2024 la Sezione Soci Coop di Sanremo organizza la conferenza "Chi era Enrico Tagliabue?". Fotografo e non solo narrato attraverso i suoi scatti fotografici della Sanremo di una volta, raccolti e presentati dalla figlia Angela Tagliabue, anch’essa fotografa, nel libro “Volare… oh oh” a cura della figlia Angela Tagliabue. La conferenza si terrà alle 16.30 presso la Sala Punto di Incontro, 1° piano, Supermercato Coop di Corso Matuzia.

Gli scatti fotografici della Sanremo di una volta ci racconteranno la storia della città e nel contempo quella del fotografo Tagliabue.

Enrico Tagliabue è stato, per tanti anni, nel campo della fotografia, un riferimento per molti sanremesi. Enrico ebbe i natali in quei di Como. Dopo gli studi presso la Scuola d 'Arte in Cantù (Como), apprese i primi rudimenti della fotografia dal fratello Piero, pioniere della famiglia Tagliabue.

Enrico ed il fratello Piero, sotto consiglio del loro medico, si spostarono, nel 1918, dal lago di Como al mare di Sanremo, per respirare aria di mare nel periodo invernale. Fu grande lo stupore , si resero conto del clima dolce e di poter passeggiare in riva al mare d'inverno indossando abiti primaverili. La cittadina si presentava ospitale, elegante e ben frequentata da nobili, artisti, intellettuali internazionali, soprattutto inglesi.

Enrico, dopo la carriera militare come fotografo aviere dell’aeronautica, congedato nel lontano 1922, decise con il fratello Piero di aprire un'attività anche a Sanremo nella proprietà dell'allora Reale, l'albergo più prestigioso della città.

Nel 1925, di comune accordo, i fratelli divisero l'attività: Piero rimase a Como ed Enrico a Sanremo.

La cittadinanza è invitata