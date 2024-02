La donna nella foto si chiama Milvia Andracco e, alle 12 di oggi era tra piazza Colombo e via Marsaglia insieme al marito che, per un attimo l’ha persa di vista e ora non la trova più.

Aveva pantaloni grigio chiaro ed un giaccone nero. Chi l’avesse vista può chiamare il fratello Marco al 3291213379 o il marito Attilio al 3338594074.