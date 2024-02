“La musica muove l’Europa”: appuntamento a Casa Sanremo con AFI e la Commissione Europea

Far sentire la propria voce esercitando la massima espressione della democrazia: votare. La presenza a Sanremo dell’Unione Europea ha un obiettivo chiaro e importante. E per coinvolgere i cittadini, facendo sentire loro più vicina l’Europa, ha deciso di affiancare il Festival, l’evento per eccellenza della musica e della cultura italiana.

Già durante la serata di ieri, e così per le prossime, sul palco dell’Ariston vengono promossi i valori della partecipazione democratica e dell’appartenenza all’Unione Europea, anche insieme a FantaSanremo, con cui l’UE coinvolgerà i cantanti in gara in un gesto simbolico che ricorderà l’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno prossimi.

Ulteriori iniziative sono in programma a Casa Sanremo, di cui la Commissione Europea è institutional partner: una speciale installazione a disposizione per foto ricordo, “I LOVE EU”; un quiz su fake-news e curiosità sul Festival; pareti luminose e statiche che parlano di Europa all’interno della speciale location. Infine, un grande evento co-organizzato al fianco di AFI - Associazione Fonografici Italiani, “La musica muove l’Europa”.

L’appuntamento è per venerdì alle 18.00 a Casa Sanremo e sul “palco” saliranno alcuni big della musica italiana, per ora ancora… top secret! Nell’occasione AFI festeggerà i suoi primi 75 anni, rappresentata dal suo presidente Sergio Cerruti, affiancato dal capo rappresentanza della Commissione Europea per il Nord Italia Claudia Colla; previsti anche i saluti del Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Gianmarco Mazzi.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi scrivendo alla mail afi@afi.it; per ulteriori informazioni è a disposizione il numero 3456551579.