En-plein di medaglie per i Judoka del Budo Sanremo nell'ultimo weekend (foto)

Domenica 4 Febbraio si sono svolte ad Arenzano le qualifiche regionali per il Campionato Italiano Cadetti. Tutti gli atleti del BUDO Sanremo centrano la medaglia ma purtroppo si fermano ad un incontro dalla qualificazione.

Buona prova di Federico Iezzi -66Kg che mostra una crescita rispetto alle ultime gare, vince il primo incontro ma perde l'accesso alla finale per il primo posto e rivincendo agevolmente l'incontro per il bronzo

Prima Gara di Samuele Actis -90Kg dopo un periodo di lontananza dal tatami, primo incontro vinto e secondo perso conquistando così la medaglia d'argento, "un buon rientro alle gare per Samuele che si è unito al nostro sodalizio da poche settimane" dichiara il tecnico federale Nicola Gianforte

Terzo posto per Enrique Corneli -73Kg (tesserato per altro club, ma allenato e seguito in gara dal Budo Sanremo), primo incontro impegnativo per Enrique che nonostante una buona prova perde il primo incontro e vince facilmente la finale per il bronzo, "anche Enrique si è unito da poco al nostro club e nei prossimi mesi lavoreremo insieme per correggere quello che in questa gara non è andato bene e per migliore quanto di buono mostrato" riferisce il tecnico del club Nicola Gianforte.

Sempre Domenica anche i piccoli del Budo Sanremo si sono cimentati nel torneo a loro riservato nella città di Cannes, accompagnati dal tecnico federale Nicholas Di Michele hanno affrontato a viso aperto i judoka d'oltralpe conseguendo i seguenti risultati:

Alice Giordano Siccardi - 1° posto

Ludovica Pesce - 1° posto

Lorenzo Gianforte - 3° posto

Emily Di Michele - 3° posto

Sihem Guirat - 3° posto

"I ragazzi oggi hanno dimostrato carattere con un bella prova in un torneo difficoltoso", sintetizza così la giornata il tecnico federale Nicholas Di Michele.