Tariffe SIAE e SCF 2024: nuovo accordo intrattenimenti e rinnovo degli sconti per gli associati CNA

C’è tempo fino al 29 febbraio (salvo proroghe) per rinnovare l’abbonamento annuale con la SIAE, riguardante la musica d’ambiente, cui sono tenute tutte le attività che diffondono musica nel proprio negozio, e il rinnovo dell’abbonamento annuale al consorzio fonografici (SCF) per gli esercizi artigianali e commerciali, con esclusione di parrucchieri, estetisti, pubblici esercizi e strutture ricettive.

Anche per quest’anno gli associati della CNA potranno usufruire delle scontistiche a loro dedicate tramite gli accordi raggiunti con la SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, che per il 2024, tenuto conto della particolare congiuntura economica e di mercato, ha inteso limitare tale incremento al 2,5%. La convenzione permette alle imprese associate di usufruire delle riduzioni sui compensi dovuti in caso di utilizzo di apparati di riproduzione di musica e video (radio, televisori, computer via web ecc) di contenuti tutelati dal diritto d’autore nei locali dove si svolge la propria attività.

Le tariffe SIAE vengono determinate sulla base di:

• superficie del locale

• volume d’affari complessivo

Per incentivare l’organizzazione di eventi sono previste le seguenti riduzioni:

• dal 5% al 20% a partire da un minimo di 5 eventi al mese, richiesti con un unico permesso;

•30% per eventi con strumento meccanico, senza deejay;

•5%, a valere sui permessi successivi, se la riconsegna del Programma Musicale avviene entro 5 giorni dall’ultimo evento del permesso.

Sono previste ulteriori riduzioni per i soci CNA, fino al 25%, nelle seguenti categorie:

• Trattenimenti senza ballo in pubblici esercizi;

• Trattenimenti in strutture ricettive;

• Musica di sottofondo per pubblici esercizi e sale bingo;

• Musica di sottofondo e musica di accompagnamento all’attività di animazione in stabilimenti balneari;

• Musica di sottofondo per negozi, esercizi commerciali e grande distribuzione;

• Musica di sottofondo per strutture ricettive;

• Musica di sottofondo in centri fitness, palestre, accompagnamento a manifestazioni sportive e scuole danza;

• Musica di sottofondo nei mezzi di trasporto.

SCF riserva ai soci CNA uno sconto del 15%, applicando tariffe dedicate.

Per usufruire delle scontistiche è opportuno essere in possesso della tessera CNA 2024 o di un modulo che ne attesti l’iscrizione da ritirarsi presso le sedi provinciali. Per maggiori informazioni contattare i seguenti recapiti tel. 0184 500309 mail segreteria@im.cna.it

Gli Uffici dell’Agenzia SIAE di Sanremo, in Via Mameli n. 5 al terzo piano, osservano i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.