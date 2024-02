Fiori protagonisti al 74° Festival di Sanremo: “Pronti 200 bouquet, negli agli anni Amadeus ne ha consegnati oltre 700”

Sara Tonegutti e Giuseppe Faraldi in sala stampa all'Ariston (foto Duilio Rizzo)

Fiori ovunque, dal Green Carpet alla sala stampa dell’Ariston. Il prodotto sanremese per eccellenza è assoluto protagonista anche della 74ª edizione del Festival di Sanremo e lo sarà anche sul palco a partire da questa sera con la tradizionale consegna dei bouquet.

“I fiori sono sempre tra i coprotagonisti del Festival - ha detto in sala stampa l’assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo, Sara Tonegutti - c’è sempre questo binomio, il Festival stesso è nato dall’idea di un floricoltore, Amilcare Rambaldi, per promuovere la città che esporta fiori in tutto il mondo. Saranno circa 200 i bouquet che verranno consegnati, Amadeus ne ha donati circa 700 negli anni. Ieri abbiamo ammirato i primi 50 bouquet sul Green Carpet. I fiori avranno toni pastello e saranno abbinati agli outfit e alle personalità dei cantanti”.

A salutare l’inizio del Festival 2024 è stato l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi: “Ieri la giornata ha visto la città invasa di gente dalle 5 del mattino alla sera, per noi è il massimo vedere tutte le persone in giro che cantano, che aspettano i protagonisti. È stato il giusto prologo alla giornata di oggi che ci porterà all’Ariston per vedere la gara iniziare”.