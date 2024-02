Un "Super Carnevale" andrà in scena il 10 febbraio alle 14.30 sul solettone sud a Vallecrosia.

Un pomeriggio pensato per far divertire i più piccoli e le famiglie. In programma sono previsti uno spettacolo di carnevale, uno spettacolo di giocoleria, trucca bimbi, battaglia di coriandoli e, infine, la premiazione della mascherina Vallecrosia 2024.

L'evento è proposto dal Comune in collaborazione con l'associazione Il Borgo Antico.