Volley: Grafiche Amadeo si impone con un netto 3 a 0 sul Virtus Sestri

Con la sosta della serie b maschile, gli occhi erano puntati sulla serie c regionale di volley dove il Grafiche Amadeo incontrava il Virtus Sestri.

La partita andata in scena a Villa Cittera ha visto imporsi con un netto 3 a 0 le ragazze di Guadagnoli - Contini che dopo un periodo difficile hanno ritrovato la vittoria

"Siamo contenti di questo risultato in vista dei play out dove giocheremo contro le pari classifica del girone di levante. Il nostro obiettivo quest’anno era la salvezza, infatti la squadra è stata completamente ringiovanita, di fatto siamo un under 18".

Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo 3 - Virtus Sestri 0

25 a 19 -25 a 18 - 25 a 20