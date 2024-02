Sanremo: presentata la nuova Fiat Panda della LILT a rinforzo delle risorse a disposizione dei volontari

Si è svolta sabato, in Via Duca degli Abruzzi 14/16 a Sanremo, la presentazione della nuova Fiat Panda che rafforzerà le risorse a disposizione dei volontari per accompagnare i pazienti oncologici.



"La vettura sarà dislocata su Imperia - si spiega nel comunicato -, poiché frutto della generosità dell’Associazione Amici di Marco De Fecondo Onlus, costituita dalla Famiglia De Fecondo in ricordo di Marco, prematuramente scomparso. La Onlus, sin dalla sua costituzione, ha organizzato eventi per la raccolta di fondi da destinare alla realizzazione di progetti solidali e di utilità sociale nel territorio provinciale. Per l’anno 2023 l’Associazione ha deliberato di donare alla LILT di Imperia-Sanremo una nuova autovettura che sarà utilizzata per accompagnare negli ospedali i malati bisognosi di chemio, radio e visite specialistiche relative alla patologia. Grazie ai volontari autisti LILT, che si mettono al servizio dei cittadini senza riserve, siamo operativi in tutta la nostra Provincia, da San Bartolomeo e Imperia a Ventimiglia, entroterra compresi. Il numero complessivo degli accompagnamenti effettuati dalla LILT nel 2023 è stato di oltre 2.000 unità, andando a supportare oltre 150 utenti. Di questi, oltre 60 sono nuovi fruitori. In crescita i neo associati, triplicati nel solo distretto Sanremese/Ventimigliese.



Essere qui significa volgere lo sguardo a un futuro per i pazienti oncologici, sempre con grande impegno di tutti i Volontari Lilt. Grazie all’Associazione Amici di Marco De Fecondo, attenta all’operato LILT e che supporta con questo gesto di grande generosità, altre sfide potranno essere affrontate, nella speranza di ulteriori collaborazioni con altre realtà ugualmente attente ai bisogni del territorio".