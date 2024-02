Ginnastica: ottimi risultati nell'ultimo fine settimana per le atlete del 'Cerchio d'Oro (Foto)

Weekend impegnativo per le atlete del ‘Cerchio d’oro’. Le farfalle imperiesi impegnate nel campionato regionale hanno ottenuto ottimi risultati.

Nel torneo gold secondo posto sul podio per Alessia Grillo e nel Silver primo posto per Emma Santangelo e Isabella Rossi e terzo per Karol Lo Sasso.

Ottimi risultati per tutte le atlete in gara: Ginevra, Emma, Eleonora e Matilde, che hanno migliorato i propri esercizi e punteggi. Grande soddisfazione per le allenatrici per le esibizioni di tutte le atlete in gara, che hanno saputo con grinta e determinazione ottenere ottimi risultati.