La Carovana della FLC CGIL fa tappa a Sanremo per dire no all’autonomia differenziata

Sabato 10 febbraio 2024 in Piazza Muccioli a Sanremo dalle ore 14 alle ore 17 arriverà la carovana della Flc Cgil per ribadire il no all’autonomia differenziata, a difesa del diritto allo studio e della ricerca.



La campagna “Carovana dei Diritti”, lanciata a livello nazionale negli ultimi mesi del 2023, vede un camper della FLC CGIL che, da novembre, sta percorrendo in lungo e largo tutta Italia per ribadire che il paese è uno e non può essere ulteriormente frammentato da politiche sciagurate, come quelle che riguardano l’autonomia differenziata e il dimensionamento scolastico.



La Flc e la Cgil di Imperia saranno presenti sabato 10 febbraio dalle 14 alle 17 in Piazza Muccioli, dove si terrà un volantinaggio di protesta. L’iniziativa avrà come oggetto le principali tematiche per le quali la Flc si batte quotidianamente, a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori del mondo dell’istruzione e a tutela dell’offerta formativa. Al presidio saranno presenti, tra gli altri, Mario Lugaro Segretario Generale Flc Cgil Liguria, Tiziano Tomatis Segretario Generale Cgil Imperia e Martina Novaro Segretaria Generale Flc Cgil Imperia.