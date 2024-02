Arrivo del Frecciarossa nella città dei fiori, il plauso del Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare

Il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare plaude all’arrivo del Frecciarossa a Sanremo ed esorta Rfi a renderlo un servizio costante. Eventualmente con il contributo delle Autostrade.

Spiega il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare: “Siamo entusiasti dell’arrivo del Frecciarossa nella stazione ferroviaria di Sanremo in occasione del Festival, anche perché questo significa che sono stati superati i problemi tecnici che in passato si diceva ne impedissero il transito nel nostro territorio.

Come Confcommercio, sono anni ormai che evidenziamo le problematiche legate al trasporto che da noi avviene quasi esclusivamente su gomma. Auspichiamo che si lavori per fare in modo che il Frecciarossa diventi una costante e non resti un evento legato al Festival. Avevamo chiesto che le società delle Autostrade facessero delle scontistiche per risarcire in qualche modo utenti e territorio dai disagi causati dai continui cantieri e rallentamenti al traffico, ma, visto che ciò non si è verificato, le società delle Autostrade, a questo punto, potrebbero contribuire a sostenere i costi del Frecciarossa per almeno un collegamento diretto con Roma con una corsa al mattino in arrivo e una di ritorno alla sera ogni giorno. Il viaggio completo, con fermate limitate, potrebbe durare circa 5 ore e rappresenterebbe una notevole boccata di ossigeno per tutto il territorio”.