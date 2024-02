Villa Ormond è la casa del Villaggio del Festival, oggi l’inaugurazione

Un grande contenitore per promuovere la musica e la cultura, un crocevia per l’incontro che abbraccia anche il turismo esperienziale e le eccellenze enogastronomiche delle Marche.

A villa Ormond torna il Villaggio del Festival che, per l’edizione 2024, accoglie la rappresentanza marchigiana.

Oggi la grande festa di inaugurazione a cui hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, il senatore Gianni Berrino e il vicepresidente e assessore al Marketing Territoriale Alessandro Piana.

Numerosi i partecipanti alla prima giornata del Villaggio del Festival, occasione per un gemellaggio culturale all’insegna della musica, nella settimana in cui gli occhi di tutta Italia sono puntati su Sanremo.

“È uno dei brillanti che incastonano la corona del Festival - dichiara l’assessore Faraldi - Tante sono le occasioni a Sanremo in questa settimana per poter partecipare al festival, anche se non si entra fisicamente dentro l’Ariston. Questo è veramente il risultato migliore che potessimo aspettarci: vedere la città viva in tutte le sue vie, in tutte le sue piazze e oltre, nelle ville storiche come villa Ormond. Il villaggio del Festival, insieme alla collaborazione con regione Marche ci dà motivo d’orgoglio”.

Ancora, l’assessore al Turismo continua: “Tante persone pensano che Sanremo sia come un libro pop-up, tu lo apri ed esce il Festival, poi lo chiudi e finisce li. Sanremo vive tutto l’anno e siamo contenti sia un punto di riferimento per altre regioni che vengono a promuoversi”.

Il senatore Gianni Berrino prosegue: “È un onore per il Festival ma anche per Sanremo e per la Liguria vedere come le regioni vengano a promuoversi qui. Certamente il Festival di Sanremo è un promotore incredibile, anche turisticamente, ma il fatto che, ad esempio la Regione Marche abbia scelto Sanremo per promozionare, è motivo d’orgoglio anche perché io credo molto nel turismo di scambio. I marchigiani verranno qui a Sanremo grazie alla promozione fatta, e i liguri andranno nelle Marche proprio perché la regione si è messa in vista qua a Sanremo. Tutto serve naturalmente a portare turisti in Italia quindi è bene che il festival venga sfruttato per il turismo e per le eccellenze enogastronomiche che uniscono tutta l’Italia.

Anche Alessando Piana, vicepresidente della Regione Liguria e assessore con la delega, tra le altre, al Marketing e Promozione Territoriale saluta con entusiasmo l’apertura del Villaggio: “La settimana festivaliera ma anche le settimane precedenti, sono diventate un po’ all’attenzione di tutti; aziende e privati, ma anche amministrazioni, comuni e regioni anche non proprio di prospetto. È un buon segnale vuol dire che intorno a Sanremo, oltre a esserci attenzione, c’è molto audience, Non a caso viene paragonato al ‘Super Bowl’ della canzone. Siamo qua per collaborare come Regione Liguria insieme alla Regione Marche, insieme alle Camere di Commercio, che hanno ideato questa sorta di gemellaggio approfittando della settimana della canzone per promuovere una delle caratteristiche principali del nostro paese, della nostra regione, che è l’enogastronomia”.

A proposito di destagionalizzazione, argomento tra i principali per il presidente della Regione Giovanni Toti, Piana aggiunge: “Secondo i dati che ci arrivano, siamo la regione che ha incrementato di più negli ultimi anni, questo perché abbiamo una biodiversità straordinaria, un clima particolare e soprattutto abbiamo un entroterra, con le nostre Alpi e e i nostri Appennini, fantastici e hanno un appeal per tutto il mondo dell’escursionismo non indifferente. Destagionalizzare vuol dire poter portare sul nostro territorio, entroterra, costa, montagne, tutto un certo numero di persone, quindi lo stiamo facendo bene”.

Il programma delle iniziative per la settimana è disponibile all’indirizzo https://www.ilvillaggiodelfestival.it/programma/