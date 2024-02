Pallacanestro: Bvc Sanremo sconfitto di misura dal parquet del Villaggio Sport Cogorno

Campionato Divisione Regionale 1 – prima giornata Poule Salvezza

Villaggio Sport Cogorno- Bvc Sanremo 77-74 (14-16, 23-12, 23-21, 17-25)

Villaggio Sport: Cobianchi 10, Fattori 21, Borselli 4, Pozzo 27, Zippo 2, Baratelli 2, Dalorto 6, Tabacchi 4, Magagnotti 1, Tiso, Chiartelli. Coach: Annigoni.

Bvc Sanremo: Colombo 29, Markishiq 16, Tacconi Daniele 2, Deda 3, Genovese 1, Borro 9, Tacconi Davide 14. Coach: Alessandro Deda.

Un ottimo Bvc Sanremo è uscito sconfitto di misura dal parquet del Villaggio Sport Cogorno, nella prima giornata del girone salvezza. Un vero peccato perché la prova della formazione sanremese è stata davvero di buon livello.

L’allenatore/giocatore Alessandro Deda: “L’unica cosa di cui non si può essere contenti è il risultato. L’atteggiamento della squadra è stato dei migliori e anche sul piano del gioco stiamo crescendo, su ambo i lati del campo. Il Villaggio è stato bravo a pressare al momento giusto, costringendoci nel secondo periodo ad alcune palle perse di troppo, facendoci inoltre entrare in maniera meno semplice nei nostri giochi d’attacco, che fino a quel momento stavano funzionando. Abbiamo inoltre ricucito due volte un gap di 10 punti, buttando via tutto subito dopo in meno di due minuti, per scelte con poco senso. Dobbiamo lavorare anche su questi blackout. Complimenti comunque ai ragazzi, che hanno avuto il tiro del pareggio a pochi secondi dal termine”.