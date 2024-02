Calcio, Prima Categoria. Doppietta di Schillaci e reti di Russo e Avandro, l’Ospedaletti cala il poker contro l’Altarese

Dopo il pareggio esterno contro il Baia Alassio, l’Ospedaletti ospita al ‘Ciccio Ozenda’ l’Altarese in una sfida dalla doppia valenza. I padroni di casa hanno nel mirino la zona playoff, mentre i savonesi sono alla ricerca di punti per tenere lontana il più possibile la zona playout.

Sin dai primi minuti gli orange dimostrano di avere in mano il pallino del gioco. Il vantaggio arriva al minuto 18 quando Russo la mette in rete avventandosi sulla respinta di Fradella sull’iniziale tiro di Bosio. Al 34’ l’Ospedaletti rimane in dieci per via dell’espulsione di Ferrari, ma l’inferiorità numerica non cambia l’inerzia del match. A cinque minuti dall’intervallo Russo lancia dalla trequarti per Schillaci che supera il portiere avversario e porta i suoi sul 2-0.

Nella ripresa non cambia il copione. L’Altarese impensierisce Bazzoli solo in un paio di occasioni e così l’Ospedaletti chiude la contesa al minuto 75. Su azione di contropiede Bosio serve Schillaci, il numero 7 si libera della difesa avversaria e insacca la rete che gli vale la personale doppietta.

In pieno recupero c’è gloria anche per Avandro che, su assist di Schillaci, conclude a rete di potenza sancendo il poker orange.

“Grande partita, un 4-0 meritato anche per via dell’inferiorità numerica - commenta al termine del match mister Fabio Luccisano - complimenti a tutti, hanno dato il massimo. E complimenti in particolare a Schillaci, sta facendo una stagione straordinaria e speriamo che continui così. Non è facile vincere 4-0 quando si rimane in dieci. Questo è lo spirito giusto. Ora prepariamo la settimana in vista dello scontro diretto contro il Vadino”.

Ospedaletti - Altarese 4-0

Marcatori: 18’ Russo, 40’ e 75’ Schillaci, 90’+2 Avandro



LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Saa Zambrano, 4 Verbicaro (20 Saih), 5 Ferrari, 6 Cianci, 7 Schillaci, 8 Barbagallo (19 Crudo), 9 Siberie (13 Caffi), 10 Grifo (15 Molinari), 11 Bosio (18 Avandro)

A disposizione: 12 Galli, 14 Bacciarelli, 16 Sartori, 17 Bestagno

Allenatore: Fabio Luccisano

Altarese: 1 Fradella, 2 Valle E., 3 Valle P., 4 Marsio (15 Esposito), 5 Vallarino, 6 Muni, 7 Tabacco (14 Shahini), 8 Gallo, 9 Intili (16 Santonastaso), 10 Uruci (17 Perversi), 11 Magliano

A disposizione: 12 Montano

Allenatore: Alessandro Sportelli

Arbitro: Sig. Marco Vitale (Savona)

Ammoniti: Ferrari, Tabacco, Uruci

Espulso: Ferrari