Serata Meeting con ospiti del Lions Club Arma e Taggia all'insegna dello sport olimpico

Si è svolta presso la sede del Lions Club la serata Meeting imperniata sulla figura della pallanuotista imperiese Giulia Gorlero, cresciuta nel vivaio della Rari Nantes Imperia nel ruolo di portiere, ha esordito in serie A1 con la stessa squadra ligure nella stagione 2008-09, successivamente con la nazionale juniores ha conquistato la medaglia d'oro ai campionati europei di categoria nel 2008 e dall'anno successivo viene convocata nella nazionale maggiore, con la quale ha preso parte ai campionati mondiali di Shanghai 2011, a due edizioni della World league, vincendo l'argento nel 2011, agli europei del 2010, conclusi ai piedi del podio, e a quelli del 2012, vincendo la medaglia d'oro, sogno di ogni sportivo vince la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio2016 con il Setterosa Nazionale.

La carriera nella pallanuoto si sposta dalla Rari Nantes Imperia alla Waterpolo Messina, successivamente al Nuoto Club Milano, Cosenza Pallanuoto ed Ekipe Orizzonte Catania.



Il ricco palmares di Giulia non ha intaccato la sua sponteneità, presentandosi al Meeting Lions con grande semplicità esponendo la sua carriera agli ospiti, umanamente alternata da Up&Down, gioie e dolori, grandi sacrifici ed altrettante grandi soddisfazioni, senza nascondere quali possono essere le restrizioni nella vita di uno sportivo, anche se di successo quale è stata la carriera della nostra pallanuotista.



La platea composta dai soci Lions e dai loro ospiti ha fatto propri i racconti e lo spirito sportivo di Giulia, intravedendo in quella figura i parametri distintivi dell'etica Lions che opera con l'impegno dei singoli a favore del bene di una squadra, è infatti ampiamente riconosciuto lo spirito che coalizza i componenti del team della pallanuoto.



Il racconto si è fatto chiaramente più avvincente con la descrizione della vita olimpica che ha portato alla medaglia d’argento il nostro Setterosa a Rio2016, ed ancor più alla bella mostra della medaglia prezioso cimelio della nostra atleta.

L'esposizione all'interno del Meeting della vita sportiva di Giulia Gorlero è terminata con la descrizione della nuova sfida in campo lavorativo che sta affrontando post laurea, segnale di un cambiamento nella vita di uno sportivo che una volta riconosciuto diviene un punto di forza e spinta verso il futuro.



Il Lions Club Arma e Taggia nella figura di Marina Rulfo ha omaggiato la pallanuotista con il gagliardetto del CLub, ringraziando la sportiva per la sua partecipazione alla serata Meeting e ringraziando altresì la Professoressa Claudia Landoni, insegnante e figura di riferimento di Giulia e di tanti ragazzi che si avvicinano allo sport riconoscendo l'importanza della formazione scolastica.