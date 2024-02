Conto alla rovescia per il Festival, ma a Sanremo è già boom di visitatori

Il Festival della Canzone Italiana non è ancora iniziato, ma la quantità di persone che affollano le strade di Sanremo nei giorni precedenti alla manifestazione è da record.

Davanti agli ingressi di via Asquasciati, di piazza Colombo e ovviamente via Giacomo Matteotti, da cui passano gli artisti per le prove, è boom di fan e di curiosi che sperano di incontrare il proprio begnamino per un selfie o un autografo strappato al volo.

Tantissimi i turisti che in questi giorni sono già scesi a Sanremo per seguire il festival direttamente dalla Città dei Fiori. Un manna dal cielo sicuramente per bar e ristoranti che vedono aumentare gli incassi prima che cominci la kermesse, un po' meno per i commercianti locali.

"Durante la mattina c'è passaggio, ma appena arrivano i primi vip, sono tutti concentrati davanti all'Ariston, non entra più nessuno" spiega una commessa di un negozi a due passi dall'Ariston

Nonostante le varie attrazioni organizzate dagli sponsor, dalla ruota panoramica di VeraLab allo stand di Mutti, siano ancora chiuse, muoversi lungo le strade della città è già complicato.

Passare a piedi davanti al Teatro Ariston, dal primo pomeriggio e fino verso sera richiede una buona dose di pazienza e di tempo.

La 74esima edizione del festival si preannuncia davvero vissuta dalla città con un boom di visitatori.