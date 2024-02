74° Festival di Sanremo, ci siamo: questa sera la città si colorerà di luce e musica per il via alla kermesse

Dopo settimane di annunci, prove, indiscrezioni, voci e certezze, è il momento del via. La settimana del 74° Festival di Sanremo può iniziare. Oggi sono in programma i primi eventi ufficiali che coloreranno la città in attesa della sfilata sul green carpet di domani e della “prima” di martedì.

L’appuntamento da segnare in rosso è per le 18.30 al porto vecchio quando andrà in scena lo spettacolo dei fuochi ‘musicali’ con i più grandi successi che hanno fatto la storia della kermesse e della canzone italiana. E poi lo spettacolo di luci dalla nave Costa Smeralda, l’accensione dell’illuminazione del porto e delle installazioni di corso Imperatrice.

Il punto di ascolto e la visuale ideale per i fuochi artificiali sarà tra il Forte di Santa Tecla e piazzale Vesco.

Sarà il via alla settimana più attesa in città, tra quello che succederà dentro il Teatro Ariston e gli eventi collaterali che animeranno le vie e le piazze del centro. Grande attesa anche per l’estensione dell’Ariston in via Mameli, l’Aristonello che ospiterà Fiorello e tutta la banda di ‘Viva Rai2!” rivisitata in salsa sanremese e in veste DopoFestival. Fatta eccezione per la puntata di lunedì 5, quella sarà un classico dell’alba, alle 7. Poi l’appuntamento si sposterà alla notte, dopo la fine della puntata del Festival di Sanremo.