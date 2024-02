Calcio. La Sanremese rispetta la tradizione sotto Festival e batte il Borgosesia: i commenti di Masu, Gori, Gagliardi e Bechini (Video)

La Sanremese rispetta la tradizione della giornata di campionato prossima alla kermesse canora del Festival e, con tanto di maglia celebrativa per il terzo anno di fila, vince la sua partita, 1-0 come successo nelle precedenti due occasioni.

Per battere il fanalino di coda Borgosesia, decisiva è stata la zampata di un redivivo Giorgio Gagliardi, che parte dalla panchina, entra e torna al gol dopo mesi di digiuno.

Ora arriva la sosta per via del torneo di Viareggio, che vedrà impegnato il giovane 2006 Mattia Di Fino con la Rappresentativa di Serie D, e per mister Mattia Gori arriva in un momento provvidenziale per poter recuperare energie e infortunati in vista del rush finale di campionato, che partirà con due gare molto impegnative: in casa della capolista Alcione Milano, e al "Comunale" contro l'Asti.

Queste le parole raccolte nel post partita: oltre all'allenatore matuziano e al match winner, parola al presidente Alessandro Masu che traccia un bilancio su questo inizio di girone di ritorno, e poi al difensore Lorenzo Bechini, uno dei punti di riferimento della retroguardia biancazzurra.